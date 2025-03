Darum fehlte Robert De Niro bei seinem ersten Oscar-Gewinn

Robert De Niro (81) hat nach Jahrzehnten endlich verraten, warum er 1975 seinen ersten Oscar nicht persönlich entgegengenommen hat. Der legendäre Schauspieler wurde damals für seine Rolle als Don Vito Corleone in "Der Pate – Teil II" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. In der Late-Night-Show von Seth Meyers (51) erzählte Robert nun, dass er während der Verleihung in Italien war und an dem Film "1900" mit Bernardo Bertolucci (✝77) arbeitete. Die Zeitverschiebung von neun Stunden sorgte dafür, dass er erst am nächsten Morgen von seinem Sieg erfuhr: "Jemand rief mich früh am Morgen an und sagte, dass ich den Oscar gewonnen habe", erinnerte er sich.

Robert, der nicht geglaubt hatte, dass er die Auszeichnung gewinnen würde, konnte die Show von Italien aus nicht verfolgen – falls das damals überhaupt möglich gewesen wäre, wie er sich unsicher zeigte. Als sein Name auf der Bühne in Los Angeles verkündet wurde, nahm der "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola (85) den Preis in seinem Namen entgegen. Francis lobte den Schauspieler damals mit den Worten: "Ich denke, dies ist eine sehr wohlverdiente Auszeichnung. Robert De Niro ist ein außergewöhnlicher Schauspieler und wird die Filmwelt noch lange bereichern." Jahre später war Robert dann 1981 persönlich anwesend, als er seinen zweiten Oscar für die Hauptrolle in "Wie ein wilder Stier" gewann.

In seiner Karriere hat Robert insgesamt neun Oscar-Nominierungen gesammelt und gilt als einer der größten Schauspieler Hollywoods. Der inzwischen zweifache Oscar-Gewinner wurde durch "Der Pate" weltweit bekannt, obwohl er bereits vorher in kleineren Produktionen aufgefallen war. Besonders beeindruckend ist seine Hingabe für seine Rollen. Für "Wie ein wilder Stier" lernte er boxen und nahm erheblich an Gewicht zu, um den Charakter Jake LaMotta authentisch darzustellen. In einem Interview in der Talkshow Live with Kelly and Mark gab Robert im Februar zudem Einblicke hinter die Kulissen anderer Projekte – darunter die legendäre Szene "Redest du mit mir?" aus "Taxi Driver". Er verriet, dass die Szene größtenteils improvisiert war. "Manchmal entstehen die besten Sachen, wenn sie improvisiert sind", bemerkte er und unterstrich damit einmal mehr, dass er sein Handwerk bis heute perfekt beherrscht.

Getty Images Robert de Niro, Schauspieler

Getty Images Robert De Niro bei den Gotham Awards im November 2023

