Robert De Niros Tochter spricht erstmals über Transition

Robert De Niros (81) Tochter Airyn hat in einem bewegenden Interview erstmals öffentlich über ihren Weg als Transfrau gesprochen. In einem Café im New Yorker Stadtteil Williamsburg traf sie sich für das Magazin Them mit der Autorin Ava Pauline Emilione und sprach offen über ihre Erfahrungen beim Coming-out, ihre Entscheidung zur Hormontherapie im November 2024 und darüber, wie sie heute zu ihrer Identität steht. Während Airyn die Bekanntheit ihres Vaters anerkennt, macht sie deutlich, wie wichtig es für ihre Eltern – Robert De Niro und Toukie Smith – war, ihr Privatsphäre zu ermöglichen: "Sie wollten es sehr privat halten. Sie haben mir gesagt, dass sie mir eine so normale Kindheit wie möglich bieten wollten", verriet sie im Interview.

Airyn erzählte, dass sie sich als Jugendliche nie dem traditionellen Schönheitsideal zugehörig fühlte, auch nicht innerhalb der queeren Community, und dass ihr der Rückhalt gefehlt habe. Erst nach der Transition fand sie mehr Stolz in ihrer Identität: "Ein großer Teil meines Übergangs ist auch von schwarzen Frauen beeinflusst", sagte sie. Besonders berührend: Die Erinnerungen an ihre Mutter prägen sie bis heute. Airyn betonte, wie sehr sie deren warmherziges, charmantes Wesen prägte. Über ihren berühmten Vater sagte sie, er habe darauf bestanden, dass seine Kinder ihre eigenen Wege gehen – den typischen "Nepo Baby"-Status lehnt Airyn ab. "Ich bin nicht damit aufgewachsen, eine Nebenrolle in einem von Dads Filmen zu haben, zu Geschäftstreffen zu gehen oder Premieren zu besuchen. Mein Vater war sehr darauf bedacht, dass wir unseren eigenen Weg finden", erklärte die 29-Jährige.

Abseits des Rampenlichts legt Airyn großen Wert auf Authentizität und setzt sich für mentale Gesundheit in der queeren und schwarzen Community ein. "Ich hoffe, dass ich da ein Vorbild sein kann", erklärte sie. Als Kind eines Hollywood-Stars erlebte sie viele Erwartungen und Vorurteile, beschreibt sich heute aber als jemanden, der versucht, an alten Wunden zu wachsen und zugleich anderen Mut und Selbstliebe zu vermitteln. In Interviews wurde in der Vergangenheit oft über Robert De Niros enge Familienbeziehungen berichtet – seine Kinder standen trotzdem selten im Vordergrund. Airyns erster Schritt ins Licht der Öffentlichkeit markiert nun einen neuen Abschnitt, in dem sie selbst entscheiden will, wie sie gesehen wird – nicht als "Tochter von", sondern als sie selbst.

Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

Instagram / voiceofairyn Airyn De Niro, April 2025