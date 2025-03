"Aus gutem Grund Single": Sonja Gerhardt bestätigt Trennung

Zwischen Sonja Gerhardt (35) und Chris de Sarandy ist alles aus und vorbei! Bis vor Kurzem zeigte sie sich noch verliebt mit dem britischen Musiker, doch nun gibt die Filmbekanntheit ganz überraschend auf Instagram die Trennung bekannt. Unter ein Selfie, auf dem sie lächelnd in die Kamera schaut, schreibt die Schauspielerin: "35, aus gutem Grund Single – ein flüchtiger Blick auf den Frühling und ich kann kaum erwarten, was noch alles kommt. Das Jahr 2025 fängt super an." Warum sich die beiden trennten, verrät sie nicht. Offenbar hat sie mit dem Liebes-Aus aber nicht allzu sehr zu kämpfen.

Die Beziehung des Paares hatte ihre Premiere im Rampenlicht erst im November 2024 bei der Bambi-Verleihung gefeiert, als die beiden gemeinsam für Fotos posierten. Chris, der mittlerweile wie Sonja in Berlin lebt, war seitdem häufiger an ihrer Seite zu sehen. Zuvor hatte Sonja Gerhardt ihre Beziehungen allerdings stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Auch über die Trennung von dem Schauspieler Emilio Sakraya (28), mit dem sie einige Zeit liiert war, verlor sie damals kein Wort. Nähere Details zu dem Beziehungs-Aus mit Chris wird sie deshalb womöglich auch nicht preisgeben.

Professionell läuft es für Sonja jedenfalls weiterhin rund: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von Ku'Damm haben gerade begonnen, was die Schauspielerin sicherlich von privaten Turbulenzen ablenkt. In Interviews schwärmte sie in der Vergangenheit davon, wie viel sie durch die Vorbereitung auf die Tanzszenen gelernt habe – etwas, was ihr auch privat Freude bereite. Seit 2016 steht sie als Monika Schöllack vor der Kamera, einer Rolle, die sie einem breiten Publikum bekannt gemacht hat. Ihre Karriere startete sie jedoch bereits im Teenageralter in Filmen wie "Sommer" oder "Die wilden Hühner".

Instagram / sonjagerhardt Sonja Gerhardt im März 2025

Getty Images Sonja Gerhardt, Schauspielerin

