Jay-Z zeigt Vergewaltigungs-Klägerin wegen Verleumdung an

Jay-Z (55) wurde vor einigen Monaten zusammen mit Skandal-Rapper P. Diddy (55) von einer unbekannten Frau wegen Vergewaltigung angeklagt. Doch Mitte Februar wurde die Klage fallengelassen. Die Anschuldigungen lässt der Rapper aber nicht auf sich sitzen: Nun zeigt er die Klägerin wegen Verleumdung an. Berichten von The Mirror zufolge hätten Jay-Z und seine Anwälte die Vorwürfe der Frau als "seelenlos von Gier motiviert" bezeichnet. Zudem habe sie "die Wahrheit missachtet". Sowohl die Frau als auch ihre juristischen Vertreter hätten seiner Meinung nach bewusst seinen persönlichen und beruflichen Ruf beschädigt. Die Klage liegt aktuell einem Gericht in Alabama vor.

Das ist allerdings nicht die erste Gegenklage, die Jay-Z einreichte. Separat verklagte er auch schon die Anwälte der Unbekannten. Laut Deadline habe er den Juristen vorgeworfen, die Anschuldigungen seien mit voller Absicht, aber ohne richtige Beweislage erhoben und öffentlich gemacht worden. Für den 55-Jährigen sei besonders ausschlaggebend, dass diese Klage seinem Geschäft nachhaltig geschadet habe. Laut eigenen Angaben habe er rund 19 Millionen Euro Einnahmeverluste verbuchen müssen. Hinzu komme die mentale Belastung für ihn und seine Familie. "Das Trauma, das meine Frau, meine Kinder und ich erlitten haben, kann niemals abgetan werden. Natürlich muss das Gericht die Opfer schützen, aber mit der gleichen ethischen Verantwortung müssen die Gerichte auch die Unschuldigen davor schützen, dass sie ohne den geringsten Beweis angeklagt werden", betonte der Musikproduzent in einem Statement seines Labels Roc Nation.

Die Anklage gegen Jay-Z bezog sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2000. Laut der Unterlagen warf die Frau sowohl dem Ehemann von Beyoncé (43) als auch P. Diddy vor, sie auf einer Aftershow-Party nach den MTV Video Music Awards vergewaltigt zu haben. Damals soll sie erst 13 Jahre alt gewesen sein. Jay-Z und sein Label betonten von Beginn an, dass die Vorwürfe haltlos und falsch seien. Im Februar folgte dann die Erleichterung für den Musiker, als die Klage mit sogenannter Präjudiz fallengelassen wurde, was bedeutet, dass es keine erneute Einreichung geben wird. "Heute ist ein Sieg. Die haltlosen, erfundenen und ungeheuerlichen Anschuldigungen wurden zurückgewiesen", betonte der dreifache Vater in dem Statement.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

