Jay-Zs Anwalt bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe vehement

Anwalt Alex Spiro hat in New York die Vergewaltigungsvorwürfe gegen seinen Mandanten Jay-Z (55) vehement zurückgewiesen. Bei einer Pressekonferenz am Montag erklärte der Jurist in den Büros von Roc Nation laut Fox News, dass die Anschuldigungen einer anonymen Frau gegen den Rapper "nachweislich falsch" seien. Der Ehemann von Beyoncé (43) sei erschüttert über die Vorwürfe, die ihn und seine Familie schwer belasten.

Die Frau hatte in einer Zivilklage behauptet, sowohl Jay-Z als auch Sean "Diddy" Combs (55) hätten sie im Jahr 2000 nach einer MTV Video Music Awards Afterparty vergewaltigt, als sie erst 13 Jahre alt war. Sein Anwalt betonte, dass es erhebliche Widersprüche in der Aussage der Klägerin gebe. So habe sie beispielsweise den Ort des angeblichen Vorfalls falsch beschrieben – und es gebe zahlreiche Zeugen, die bestätigen könnten, dass das besagte Ereignis nie stattgefunden habe. Auch Diddy hat die Vorwürfe vehement bestritten und rechtliche Schritte eingeleitet, um die Klage abzuweisen.

Jay-Z ist nicht nur einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, sondern auch Geschäftsmann und Familienvater. Zusammen mit seiner Frau Beyoncé hat er drei Kinder: Blue Ivy Carter (12) sowie die Zwillinge Sir (7) und Rumi (7). Der 55-Jährige engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte und ist als Gründer des Entertainment-Unternehmens Roc Nation tätig. Die aktuellen Vorwürfe belasten nicht nur sein öffentliches Image, sondern auch sein privates Umfeld. Anwalt Spiro betonte, wie wichtig es sei, echte Opfer zu schützen und falsche Anschuldigungen aufzudecken, um das Vertrauen in das Rechtssystem zu bewahren.

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

Getty Images Jay-Z, Rapper