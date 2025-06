Super Bowl 2026: Ist Jay-Zs große Bühnenrückkehr geplant?

Jay-Z (55), der legendäre Rapper und Unternehmer, könnte 2026 auf die größte Bühne der Welt zurückkehren: die Super Bowl-Halbzeitshow. Laut US-Medien wie ThePopTingz und Hip Hop Vibbe wird spekuliert, dass der 55-Jährige, dessen Firma "Roc Nation" seit 2019 für die künstlerische Gestaltung des Events verantwortlich ist, selbst die Chance nutzen könnte, ins Rampenlicht zu treten. Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, bleibt jedoch vorerst unklar – eine offizielle Ankündigung der NFL ist erst für September vorgesehen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre es Jay-Zs erstes großes Solo-Bühnenevent seit Jahren.

Die potenzielle Rückkehr des Musikers sorgt bereits für Diskussionen. Auf verschiedenen Plattformen zeigen sich einige Fans begeistert und hoffen, dass er im Rahmen seiner Performance neue Musik ankündigen könnte – während andere die Idee als "selbstgefällig" kritisieren. Jay-Z hat bei der Halbzeitshow bisher stets anderen Künstlern die Bühne überlassen, darunter Shakira (48), Jennifer Lopez (55) und Kendrick Lamar (38). Produzent Jesse Collins lobte jedoch Jay-Zs Gespür für die richtige Wahl und sagte, er habe stets den "richtigen Riecher". Ob er sich diesmal selbst diese Bühne gibt, bleibt abzuwarten – ein besonderer Moment wäre es zweifellos.

Privat sorgte der Musiker zuletzt in anderen Bereichen seines Lebens für Schlagzeilen. Nach Jahren ohne neue eigene Musik, aber mit musikalischer Supervision und geschäftlichem Erfolg, bleibt Jay-Z weiterhin präsent – auch wenn sein letztes Album "4:44" bereits 2017 erschien. Darin setzte er sich mit persönlichen Themen auseinander, darunter seine viel diskutierte Ehe mit Beyoncé (43). Die Sängerin hat in der Vergangenheit angedeutet, in ihren Memoiren noch mehr über diese Beziehung preisgeben zu wollen – was das Interesse an ihrem Privatleben und an ihrem berühmten Ehemann weiter verstärkte.

Getty Images Jay-Z, Rapper

Getty Images Jay-Z, August 2024

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

