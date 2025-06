Beyoncé raucht während Paris-Konzert mitten auf der Bühne

Überraschung auf der Bühne: Beyoncé (43) sorgte bei ihrem letzten Paris-Konzert der "Cowboy Carter"-Tour für Aufsehen, als sie während ihrer Performance plötzlich eine Zigarette hervorholte und damit gestikulierte. Die Fans in der ausverkauften Arena staunten nicht schlecht, als die Sängerin die Show mit dieser unerwarteten Einlage würzte. Die Party in der "Stadt der Lichter" war ein großer Erfolg und wurde zudem durch einen besonderen Auftritt ihres Ehemanns Jay-Z (55) gekrönt. Der Rapper gesellte sich für ein Duett des Hits "Crazy In Love" zu ihr auf die Bühne – zum ersten Mal seit sieben Jahren ein gemeinsamer Live-Moment der beiden Superstars.

Doch das war nicht die einzige familiäre Note des Abends. Beyoncés älteste Tochter Blue Ivy Carter (13) beeindruckte wie schon zuvor das Publikum mit ihrem Talent, indem sie gemeinsam mit ihrer Mutter performte. Auch die jüngere Schwester Rumi (8) war Berichten zufolge vor Ort, während Zwillingsbruder Sir (8) diesmal nicht dabei war. Die Sängerin selbst begeisterte in einem funkelnden, silbernen Bustier, kombiniert mit Cowboy-Details wie überlangen Stiefeln und einer pelzbesetzten Schleppe. Ihre Show bot nicht nur musikalische Highlights, sondern auch aufsehenerregende Bühnenbilder – wie die theatralische Inszenierung eines brennenden Klaviers, die bereits bei früheren Konzerten der Tour ein Hingucker war.

Hinter der Glamour-Kulisse scheint derzeit viel in Bewegung, besonders bei Tochter Blue Ivy, die offenbar über eine eigene Musikkarriere nachdenkt. Insider berichten gegenüber Daily Mail, dass Top-Songwriter der Familie wie The-Dream (47) oder Solange Knowles (38) an Material für sie arbeiten. Diese Ankündigungen fügen sich nahtlos in die aktuellen Gespräche über Beyoncés bevorstehende Memoiren ein, in denen sie ebenfalls persönliche Einblicke verspricht. Ihre Mutter Tina Knowles (71) diente ihr dabei als Inspiration – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Beyoncé mehr will als nur Musik: Sie will ihrer Familie und ihren Fans dauerhafte Geschichten erzählen.

Instagram / beyonce Beyoncé im Oktober 2024

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

Getty Images Beyonce und Blue Ivy während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

