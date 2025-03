Mit Schusswechsel: US-Streamerin Amouranth brutal überfallen

Die bekannte Streamerin Amouranth, die auf Twitch Millionen von Fans hat, wurde in der Nacht auf Montag Opfer eines brutalen Überfalls in ihrem Haus in Houston, Texas. Drei bewaffnete Männer drangen laut Polizeiberichten, die unter anderem Bild vorliegen, gegen 23 Uhr Ortszeit über die Terrassentür in das Anwesen ein. Dort traten sie die Schlafzimmertür ein, schlugen Amouranth mit einer Waffe auf den Kopf und zwangen sie, sich an ihrem Handy einzuloggen, um Zugang zu ihren Bitcoin-Depots zu erhalten. Während des Überfalls setzte die Influencerin heimlich Hilferufe auf der Plattform X ab: "Das ist kein Scherz, Hilfe! Ich werde mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt." Später schrieb die Internet-Bekanntheit, dass es ihr "Todesurteil" gewesen wäre, hätte sie die Polizei gerufen.

Der Überfall eskalierte, als die Täter die Streamerin über ihr Grundstück jagten, was auf Aufzeichnungen der Überwachungskameras festgehalten wurde. Als schließlich Schüsse fielen, ergriffen die Räuber die Flucht. Amouranth selbst schrieb später auf X: "Ich glaube, ich habe einen von ihnen angeschossen." Die Polizei bestätigte jedoch, dass es ihr Ehemann war, der auf die Eindringlinge schoss und möglicherweise einen von ihnen verletzte. Ob der Ehemann während des Überfalls zunächst im Schlafzimmer war oder sich in einem anderen Bereich des Hauses befand, blieb unklar.

Auch Amouranths Assistentin meldete sich kurz nach dem Vorfall auf X zu Wort und gab ein kurzes Update. "Ich verlasse jetzt das Haus. [Amouranth] ist mit ihrer Familie im Krankenhaus, und ich habe meine Aussage gemacht. Die Tiere sind alle in Sicherheit und [Amouranth] wird heute Abend entlassen", schrieb sie und ergänzte: "Sie hat allerdings Verletzungen. Ich werde auch am Morgen bei ihr sein, und wir [werden] zu keinem Zeitpunkt alleine sein."

Amouranth im Januar 2023

Amouranth, Streamerin

