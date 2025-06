Nach Millionen-Deal: Amouranth kehrt doch zu Twitch zurück

Amouranth, mit bürgerlichem Namen Kaitlyn Siragusa, plant eine unerwartete Rückkehr zu ihren Wurzeln: Die Social-Media-Ikone, die insbesondere durch ihre lukrativen Inhalte auf der Plattform OnlyFans bekannt wurde, kehrt zu Twitch zurück. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Video kündigte sie ihr Comeback groß inszeniert an: An einer Tankstelle telefonierend, erklärt sie, sie sei "unterwegs", während die Farbe ihres Autos von Grün (Kick) zu Lila (Twitch) wechselt. Besonders bemerkenswert ist, dass sie diese Rückkehr ausgerechnet jetzt ankündigt – nachdem sie im vergangenen Jahr durch einen millionenschweren Deal mit der Konkurrenzplattform Kick ihr Einkommen verdoppeln konnte.

Die Entscheidung, zu Twitch zurückzukehren, ist für Amouranth nicht ohne Brisanz. In der Vergangenheit sorgte die Streamerin mehrfach für Kontroversen auf der Plattform. Angefangen mit kreativen Cosplay-Videos, provozierte sie später mit ASMR-Inhalten, Tanzeinlagen und Pool-Streams in aufreizender Kleidung. Das führte zu wiederholten Sperren ihres Accounts – insgesamt zehnmal, zuletzt im April 2024. Trotz aller Schwierigkeiten scheint Twitch für sie jedoch ein besonderer Ort geblieben zu sein. Ihre Rückkehr wird nun groß inszeniert, begleitet von einem selbstbewussten Hinweis auf ihren finanziellen Erfolg: "38 Millionen Dollar später …", ließ sie in einem mittlerweile gelöschten Post auf X verlauten.

Amouranth, die bislang Millionen auf diversen Plattformen verdiente, hat sich von einer Cosplay-Künstlerin zu einer der prominentesten und umstrittensten Streamerinnen weltweit entwickelt. Ihre Meinung zur Branche bleibt dabei klar: Die Texanerin erklärte einst, dass Streamerinnen häufig mit ungleichen Bedingungen zu kämpfen hätten – vor allem, weil das Publikum auf Plattformen wie Twitch überwiegend männlich sei. In ihrem eigenen Erfolg spiegelt sich dieser Umstand allerdings kaum wider: Mit ihrem strategischen Wechselspiel zwischen verschiedenen Plattformen hat sie beeindruckende finanzielle Höhen erreicht. Ob ihre Rückkehr zu Twitch reibungslos verläuft, bleibt abzuwarten.

Getty Images Amouranth, Streamerin

FPA / BACKGRID Amouranth, Streamerin

Getty Images Amouranth im Januar 2023

