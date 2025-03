Twitch-Star Amouranth spricht mit Ehemann über den Einbruch

Die Twitch-Streamerin Kaitlyn "Amouranth" Siragusa hat jetzt gemeinsam mit ihrem Ehemann Nick zum ersten Mal öffentlich über den erschütternden Vorfall gesprochen, der sich in ihrem Zuhause ereignete. In einem Stream auf Twitch schilderte das Paar, wie drei bewaffnete Einbrecher ihr Anwesen stürmten, während Amouranth schlief. Die Täter forderten mit vorgehaltener Waffe Zugang zu den Krypto-Vermögen der Streamerin. Schließlich kam es zu einem Schusswechsel, bei dem Nick die Eindringlinge abwehrte. "Zum Glück hatte ich eine Waffe in der Nähe", erzählte er im Stream.

Der Überfall ereignete sich an einem Sonntagabend und begann laut Amouranth mit mysteriösen Geräuschen: "Ich hörte zwei laute Knalle", erzählte die Streamerin. Sofort rief sie ihren Ehemann an, der sich in einem anderen Gebäude auf dem Grundstück befand. Die Eindringlinge verschafften sich gewaltsam Zutritt und attackierten die Streamerin. In einer kalkulierten Aktion lockte sie die Täter in das Nebengebäude, wo Nick bereits eine Waffe bereithielt. "Ich drückte mich an die Wand, und er schoss drei Kugeln direkt an mir vorbei und traf die Täter", berichtet der Twitch-Star. Einer der Täter konnte inzwischen von den Behörden gefasst werden.

Amouranth, die auf Twitch eine riesige Fangemeinde hat, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Ihre Beziehung zu ihrem Ehemann wurde jedoch lange als Privatsache betrachtet, und viele Fans wussten bis vor Kurzem nicht einmal, dass sie verheiratet ist. Laut ingame.de erklärte das Paar, dass es derzeit in Hotels wohne und seine Sicherheitsmaßnahmen zu Hause verstärkt habe, um sich künftig besser zu schützen. Der Überfall hat sowohl bei Amouranth als auch bei Nick deutliche Spuren hinterlassen.

Getty Images Amouranth im Januar 2023

Getty Images Amouranth, Streamerin

