Streamerin Amouranth: Einbrecher nach Überfall verhaftet

Die amerikanische Streamerin Amouranth kann aufatmen. Vor wenigen Wochen wurde sie bei einem Einbruch in ihrem Haus niedergeschlagen – obwohl einer der Täter offenbar von ihrem Mann angeschossen wurde, konnten sie fliehen. Nun kommt aber Bewegung in den Fall: Wie die Bild berichtet, wurden vier Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren verhaftet, die an dem Überfall beteiligt sein sollen. Die Verdächtigen müssen sich wegen schwerer Entführung und Raubes mit einer tödlichen Waffe verantworten. Zwei der vier mutmaßlichen Täter befinden sich derzeit noch in U-Haft, während ein dritter auf Kaution freigelassen wurde. Über den 16-jährigen Verdächtigen wurden bisher keine Informationen veröffentlicht.

Wie die Content-Creatorin zwei Wochen nach dem traumatischen Ereignis im Gespräch mit Fox26 preisgab, hat sie sich von dem Erlebnis noch nicht ganz erholt und kann weiterhin nicht realisieren, dass sie Opfer eines Überfalls geworden ist: "Manchmal wache ich auf und denke, es war nur ein Film. Aber dann sehe ich die Spuren des Vorfalls, die Einschusslöcher an der Wand und das Videomaterial der Überwachungskameras – und weiß, es war real."

Anfang März wurde bekannt, dass die Influencerin Opfer eines Überfalls geworden war, bei dem es sogar zu einem Schusswechsel kam. Laut Polizeiberichten, die unter anderem der Bild vorlagen, drangen die Einbrecher gegen 23 Uhr Ortszeit über die Terrassentür in das Anwesen ein. Dort traten sie die Schlafzimmertür ein, schlugen Amouranth mit einer Waffe auf den Kopf und zwangen sie, sich an ihrem Handy einzuloggen, um Zugang zu ihren Bitcoin-Depots zu erhalten. Ihr gelang die Flucht, und die Täter jagten sie über ihr Grundstück, woraufhin ihr Ehemann auf die Einbrecher schoss und möglicherweise einen von ihnen verletzte. Daraufhin suchten die Räuber das Weite.

