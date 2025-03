So viel Arbeit steckt im Krimi "HAPS – Crime Doesn't Pay"

Ab dem 27. März startet "HAPS – Crime Doesn't Pay" in den deutschen Kinos. Laut dem Regisseur Ekrem Engizek geht es in dem Kriminalfilm um die schonungslose Realität hinter Gittern – eine Art Gewaltspirale im Gefängnis. In der vergangenen Woche feierte der Film seine Weltpremiere im Cinestar Berlin-Cubix am Alexanderplatz. Promiflash war vor Ort, um mit den Darstellern zu sprechen. Im Video erfahrt ihr, wie viel Herzblut in dem düsteren Filmprojekt steckt.

