"Kleines Gehirn": Adrian Loevenich schießt gegen Ex Justyna

Adrian Loevenich und Justyna Pralina, die sich 2023 bei der Show "Temptation Island" kennenlernten und damals ein Liebespaar wurden, sind derzeit gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen. Jetzt sorgt Adrian auf Instagram für neuen Zündstoff, indem er sich mit scharfen Worten gegen seine Ex-Freundin richtet. In einem veröffentlichten Statement weist er die Behauptung von Justyna zurück, er habe sie während der Show manipuliert. "Ich wollte noch mal auf 'Prominent getrennt' eingehen", beginnt Adrian und nennt die Vorwürfe gegen ihn schlicht "falsch".

"Es geht darum, dass ich sie angeblich dazu manipuliert hätte, zu sagen, Marco hat eine Fresse wie sieben Tage Wetter. Was ja schon mal falsch ist, wenn dann wie sieben Tage Regenwetter", betont er und beteuert, dass das nicht die Wahrheit sei. Stattdessen habe sie selbst entschieden, mit welchem Kommentar sie die Nominierung begründete. In seiner Antwort spart Adrian nicht an spitzen Bemerkungen: "In ihrem kleinen, klitzekleinen Gehirn hat sie sich wahrscheinlich vorher irgendwelche Sprüche ausgedacht oder gegoogelt." Zudem kritisiert er ihre angebliche Unsicherheit und die Art, wie sie sich bei ihren Kommentaren regelmäßig verhasple.

Auch über ihre Trennung sprachen die beiden in der Show erstaunlich offen. Justyna schilderte kühl, wie sie damals Schluss gemacht hatte: "Ich habe einfach so mit ihm Schluss gemacht, also per WhatsApp." Für Adrian war das alles andere als leicht zu verkraften. "Mir ging es absolut scheiße nach der Trennung. Mittlerweile bin ich auch wütend, weil ich mich verarscht fühle", gab er ehrlich zu.

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, TV-Bekanntheit

Instagram / justynapralina Justyna Pralina, Tv-Bekanntheit

