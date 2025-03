Kussfoto: Macht Yasmin Vogt hier ihre neue Liebe offiziell?

Nach einigen Wochen voller Spekulationen scheint Yasmin Vogt (26) es endlich zu bestätigen: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist nach ihrer Trennung von Garry Secret (20) wohl wieder in festen Händen! Nachdem sie bereits am Valentinstag ein paar Schnappschüsse veröffentlicht hatte, auf denen sich ein Mann namens Maurice befand, teilt sie nun einen Instagram-Beitrag ihres gemeinsamen Paris-Urlaubs. Unter den Bildern befindet sich auch eine Aufnahme aus einem Fotoautomaten – auf dem die beiden nicht nur miteinander turteln, sondern sich auch einen liebevollen Kuss geben!

Auch wenn Yve nicht preisgibt, ob sie sich tatsächlich in einer Beziehung befinden, wirken die beiden ziemlich vertraut miteinander. Das scheint auch den Fans der Bachelor in Paradise-Bekanntheit nicht zu entgehen. "Hey, ist das dein neuer Freund?", fragt beispielsweise ein Nutzer unter dem Post, während ein anderer schwärmt: "Ich heule, du siehst so glücklich aus. Ich freue mich so für dich." Ihren Followern scheint dabei insbesondere eine Sache sehr wichtig zu sein: Dass sie endlich ihr Glück gefunden hat. "Ich hoffe nur, es läuft mit Maurice und dir gut und es ist nicht so eine Beziehung wie mit Garry", betont ein User.

Yve ging rund zwei Jahre mit dem YouTuber durchs Leben. Im vergangenen Dezember verkündete sie dann aber im Netz, dass sie fortan getrennte Wege gehen. "Ihr habt in letzter Zeit sehr oft gefragt, ob Garry und ich noch ein Paar sind, ob wir noch zusammen sind. Wir haben uns in letzter Zeit extrem zurückgehalten, weil es einfach so schwer für mich ist, darüber zu sprechen. [...] Um die Frage kurz und knapp zu beantworten: Nein, sind wir nicht mehr", erklärte die Influencerin. Nun scheint sie aber wieder glücklich zu sein – und auch der 20-Jährige zeigte sich kürzlich in Begleitung einer jungen Dame: Er erschien zu einer Filmpremiere, auf der auch Promiflash anwesend war, mit der Social-Media-Bekanntheit Lea Sophy.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und ihr vermeintlicher neuer Partner Maurice im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret

Anzeige Anzeige