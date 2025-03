Garry Secret plaudert aus: Das läuft zwischen Lea und ihm

Garry Secret (20) erschien kürzlich in weiblicher Begleitung auf einem Event. Er posierte gemeinsam mit Lea Sophy auf dem roten Teppich der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin – und verriet exklusiv gegenüber Promiflash, in welchem Verhältnis die beiden Social-Media-Bekanntheiten zueinander stehen. "Ich finde, man muss nicht immer alles definieren. Wir verbringen eine coole Zeit zusammen, sogar eine sehr coole, würde ich sogar sagen, und es macht Spaß", erzählte er und fügte hinzu: "Ich habe mein Strahlen zurück und genieße auf jeden Fall die Tage, weil wir sehr viel lachen. Das kannte ich irgendwie nicht mehr so die vergangenen Monate."

Der YouTuber und die Beauty verbringen tatsächlich erst seit Kurzem sehr viel Zeit miteinander. "Persönlich kennen wir uns erst seit knapp zwei Wochen. Wir haben sehr viel geschrieben und da war der Vibe direkt da gewesen", offenbarte er im Gespräch mit Promiflash. Garry wolle sich nach seiner vergangenen Beziehung mit Influencerin Yve Vogt noch ein bisschen Zeit geben – und bei Lea sehe es genauso aus. "Da sind wir beide an dem gleichen Punkt und daher ist es einfach, uns gegenseitig zu verstehen", gab er preis.

Trotzdem stehe fest, dass die Chemie zwischen ihnen einfach stimmt – und wie Garry ausplaudert, gefällt ihm an Lea besonders, dass sie sich "auch für private Dinge interessiert". "Was ich so richtig toll fand, ist, dass wir privat auch einfach mal das Handy weglegen konnten. [...] Wir konnten einfach richtig viel quatschen", betonte der 20-Jährige. Und was mag die Influencerin besonders an ihm? "Er ist so maskulin. Und er ist sehr nett und sehr offen und wir sind auf einem Vibe", verriet sie im Interview mit Promiflash.

Instagram / garrysecret Garry Secret, Influencer

Instagram / garrysecret Lea Sophy und Garry Secret im März 2025

