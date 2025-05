Yve Vogt und ihr neuer Freund ziehen schon bald zusammen

Yasmin Vogt (26) und ihr neuer Partner wagen schon bald einen neuen Schritt in ihrer Beziehung: Die Influencerin ist seit vergangenem Februar wieder glücklich vergeben – und scheint sich ihrer Sache schon sehr sicher zu sein. In einem Instagram-Reel verrät sie ihren Fans nun ihre Pläne: Schon im kommenden Juli wollen die beiden zusammenziehen! "Könnte schlechter laufen. Wir sind sehr schnell, das wissen wir. Aber solange sich alles richtig anfühlt, ist das doch okay", schreibt sie unter das Video. Und allem Anschein nach fühlt es sich für Yve absolut richtig an: Während sie die Neuigkeiten verkündet, strahlt die Blondine über das ganze Gesicht.

Auch ihre Community freut sich für das Glück der 26-Jährigen. Die meisten können die Entscheidung, aus zwei Wohnsitzen einen zu machen, absolut nachvollziehen. "Wenn es passt, dann passt es", bemerkt eine Nutzerin, während eine weitere schreibt: "Ich freue mich so für euch." Eine dritte bemerkt: "Wie schön! Man sieht es auch an deinem Glow." In den Kommentaren wird schnell klar, dass Yve nicht die Einzige ist, die solche Schritte recht schnell wagt. So erzählt ein Fan: "Das Ding ist, man merkt, wenn es passt. Ich bin mit meinem Mann nach drei Monaten zusammengezogen und das ist jetzt 15 Jahre her."

Die erste gemeinsame Wohnung ist aber nicht die einzige Veränderung, die bei Yve und ihrem Maurice ansteht. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Freund bekommen bald Familienzuwachs! "Kann mich jemand kneifen? Wir bekommen bald einen Welpen, wir könnten nicht glücklicher sein", schrieb Yasmin zu einem gemeinsamen Instagram-Video, auf dem sie den kleinen Hund, der aktuell noch bei seiner Mutter lebt, zum ersten Mal besuchten.

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt mit ihrem Freund Maurice, März 2025

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, April 2025

