Yasmin Vogt verkündet die Trennung von Partner Garry Secret

Die Beziehung von Yasmin Vogt (26) und Garry Secret (20) ist vorbei. Diese Neuigkeit überbringt die Social-Media-Bekanntheit vor wenigen Minuten mit einem emotionalen Video auf Instagram. Mit Tränen in den Augen verkündet sie: "Ihr habt in letzter Zeit sehr oft gefragt, ob Garry und ich noch ein Paar sind, ob wir noch zusammen sind. Wir haben uns in letzter Zeit extrem zurückgehalten, weil es einfach so schwer für mich ist, darüber zu sprechen. [...] Um die Frage kurz und knapp zu beantworten: Nein, sind wir nicht mehr." Seit knapp einem Monat gehen der Realitystar und der Content-Creator nun nicht mehr gemeinsam durchs Leben.

Sowohl Yasmin als auch Garry sei die Trennung sehr schwergefallen und noch immer äußerst schmerzhaft. An ihrer Liebe zueinander sei es nicht gescheitert. "Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil es in den letzten Monaten nicht mehr funktioniert hat. [...] Es liegt an diversen Streitigkeiten, es liegt an zu verschiedener Kommunikation", erklärt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und betont: "Ich denke, dass es der richtige Schritt war." Nach dem Liebes-Aus herrscht kein böses Blut zwischen ihnen, Yasmin und Garry sind im Guten auseinandergegangen, wie sie verrät. Auch wenn die gemeinsame Zeit nun vorbei ist, wisse die Beauty den TikToker und das, was sie hatten, zu schätzen.

Zwei Jahre sind die Reality-TV-Bekanntheit und der Internetstar gemeinsam durchs Leben gegangen. Im März 2023 machten sie ihre Beziehung in einem Video auf TikTok offiziell. Ihr Altersunterschied von sechs Jahren war für die zwei kein Problem – sorgte jedoch für jede Menge Hate im Netz, was früher oder später auch zu Streitereien innerhalb der Beziehung führte. Nachdem es dann zuletzt seit einigen Monaten ruhiger um sie geworden war, vermuteten ihre Follower bereits ein Beziehungsende – was Yasmin nun mit ihrem jüngsten Video-Beitrag bestätigte.

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, Reality-TV-Star

Instagram / garrysecret Garry Secret, TikTok-Star

