"In vollem Gange": Yve Vogt und Maurice geben Umzugsupdate

Yasmin Vogt (26) und ihr Freund Maurice wagen den nächsten Schritt: Das frisch verliebte Paar zieht in seine erste gemeinsame Wohnung. Erst vergangenen Monat verkündete die Influencerin die Neuigkeiten – nun stecken die beiden schon mitten im Umzug. In ihrer Instagram-Story gibt Yve ein kleines Update. "Ihr seht meinen alten Spiegel – in der neuen Wohnung! Wir haben einfach gestern und heute meine alte Wohnung in Düsseldorf ausgeräumt. Haben Wohnung eins von zwei jetzt geschafft", erzählt sie überglücklich in ihrer Instagram-Story.

Die Der Bachelor-Bekanntheit gibt sogar schon einen kleinen Einblick in ihr neues Heim. Kurz schwenkt sie über einen Bereich, in dem eine Treppe nach oben führt, hinein ins Wohnzimmer, wo sich Umzugskartons und Koffer stapeln. Es handelt sich um einen hellen, offenen Raum mit viel Platz und bodentiefen Fenstern. Die ersten Möbel werden auch schon montiert: "Das ist der Stand der Dinge: Hier steht alles rum. Maurice baut hier hinten gerade schon fleißig die Couch und den Fernseher auf."

Die 26-Jährige und ihr Partner ziehen aber wohl nicht nur zu zweit in ihre neue Wohnung: Vor knapp einem Monat zog bei dem Paar ein kleiner Welpe namens Charlie ein. Gemeinsamer Hund, gemeinsame Wohnung – bei Yasmin und Maurice scheint alles ziemlich schnell zu gehen. Erst Ende Dezember 2024 trennten sich Yasmin und ihr Ex-Freund Garry Secret (20). Schon wenige Wochen später vermuteten die Fans der Blondine eine neue Liebe. Im März bestätigte die gebürtige Fränkin schließlich, dass sie wieder vergeben ist. "Wir sind sehr schnell, das wissen wir. Aber solange sich alles richtig anfühlt, ist das doch okay", erklärte sie die Entscheidung mit ihrem Freund, den sie Mici nennt, so schnell zusammenzuziehen.

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt mit ihrem Freund Maurice, März 2025

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und ihr Freund Maurice, März 2025

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt, April 2025