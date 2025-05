Nach der Trennung: Haben Garry Secret und Yve Vogt Kontakt?

Ende vergangenen Jahres trennten sich Garry Secret (20) und Yasmin Vogt (26) nach fast zwei Jahren Beziehung. Inzwischen sind beide Influencer wieder glücklich vergeben. Stehen sie aber trotzdem noch in Kontakt? Im Promiflash-Interview beim Bild-Renntag klärt Garry auf: "Am Anfang hatten wir noch Kontakt. Ich habe ihr auch noch gratuliert, als sie ihren neuen Freund hatte. Und dann sind einige private Dinge bei ihr passiert, bei denen sie meine Unterstützung brauchte. Da war ich auch für sie da. Das war auch ein Versprechen, das wir uns gegeben hatten." Inzwischen sei ihr Kontakt aber eingefroren – wobei Garry es in Zukunft auch belassen wolle. "Ich brauche keinen weiteren Kontakt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich nur noch mit Menschen umgeben möchte, die es ehrlich mit mir meinen und die mir guttun."

Als der 20-Jährige vor wenigen Tagen seine neue Beziehung öffentlich machte, meldete sich seine Ex noch bei ihm und wünschte ihm alles Gute. Darauf habe der TikTok-Star aber schon nicht mehr reagiert. "Es sind einfach ein paar Dinge passiert, bei denen sie sich nicht an unsere Abmachung gehalten hat", erklärt er und fügt hinzu: "Zum Beispiel, dass man füreinander da ist oder man gegenseitig den Eltern zum Geburtstag gratuliert. Ich meine, sie hat fast zwei Jahre bei mir gewohnt. Und ich fand es schade, dass da dann am Geburtstag keine Nachricht von ihr kam." Das habe Garry verletzt, weshalb er beschlossen habe, nicht weiter an einer Freundschaft mit Yve festzuhalten. "Ich bin glücklich. Sie scheint auch glücklich zu sein. Das freut mich auch sehr zu sehen. In Zukunft werde ich ihr aber aus dem Weg gehen. Es war eine sehr toxische Geschichte und die brauche ich nicht mehr", stellt er klar.

Gegenüber Promiflash sprach der Netz-Star auch offen über Sachen, die ihn in seiner Ex-Beziehung gestört haben. Mit seiner neuen Freundin Jessica gebe es die Probleme, die er mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin hatte, nicht. "Die Kommunikation war definitiv ein Problem und auch der Umgang. Ich merke, dass Jessica und ich viel respektvoller miteinander umgehen", erklärt Garry.

Instagram / garrysecret Garry Secret im September 2024

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025

