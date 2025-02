Kurz nach Yve-Trennung: Hat Garry Secret eine neue Freundin?

Garry Secret (20) bringt die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln: Ist er nach der Trennung von Bachelor-Girl Yasmin Vogt (26) alias Yve Vogt etwa wieder frisch verliebt? Auf seinem Instagram-Account postet der Influencer seit einigen Tagen immer wieder Videos, in denen er mit einer Beauty namens Lea turtelt. Laut eigenen Aussagen soll er mit ihr sogar ein Date am Valentinstag gehabt haben. Was genau läuft da zwischen den beiden?

Diese Frage stellen sich auch die Follower des 20-Jährigen. Viele sind überrascht, dass Garry sich drei Monate nach der Trennung von Yasmin wieder ins Dating-Leben stürzt. "Das ging aber schnell", zeigt sich ein User in der Kommentarspalte verwundert. Anderen Fans fällt aber noch etwas ganz anderes auf: Lea und Yasmin sehen sich optisch sehr ähnlich. "Sie sieht einfach aus wie Yves Schwester" oder "Sie sieht fast genauso aus wie seine Ex", lauten nur zwei der Reaktionen dazu.

Zwei Jahre gingen Yasmin und Garry gemeinsam durchs Leben. Aufgrund ihres Altersunterschieds von sechs Jahren mussten die beiden regelmäßig Kritik im Netz einstecken. Nach hartnäckigen Spekulationen verkündete die 26-Jährige dann im Dezember 2024, dass sie und Garry nicht länger ein Paar sind. "Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil es in den letzten Monaten nicht mehr funktioniert hat. [...] Es liegt an diversen Streitigkeiten, es liegt an zu unterschiedlicher Kommunikation", erklärte Yasmin zu den Trennungshintergründen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / lea_hxm Lea Sophy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / garrysecret Garry Secret, Influencer

Anzeige Anzeige