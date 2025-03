Model Lara Worthington teilt seltenes Selfie mit Ehemann Sam

Lara Worthington (37) gibt einen sehr seltenen Einblick in ihr Privatleben. Seit 2014 ist das Model mit dem Schauspieler Sam Worthington verheiratet – ihre Ehe halten sie aber aus der Öffentlichkeit heraus. Vor allem der Avatar-Star zeigt sich nicht oft auf Bildern – auf Instagram teilt Lara nun aber einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Partner. Sie macht darauf in einem schicken Abendkleid ein Spiegelselfie, während Sam sich im Hintergrund – gekleidet in einem T-Shirt der Band Nirvana – ins Foto schleicht und lustig posiert.

Die Fans des Paares freuen sich, ein seltenes gemeinsames Foto der beiden zu Gesicht zu bekommen. "Du und Sam seht sehr gut miteinander aus", schwärmt ein Nutzer in den Kommentaren. Vor allem ihren drei Kindern zuliebe setzen der Hollywood-Star und die Australierin alles daran, das Familienleben so normal und privat wie nur möglich zu gestalten. Bei ihrer Kindererziehung verlassen sie sich auch ganz auf ihr Bauchgefühl – ein Rat, den Sam vor ein paar Jahren zu Gast bei "The Kyle and Jackie O Show" allen jungen Eltern gab: "Es ist eine praktische Erfahrung und man lernt, während man den Weg geht. Das ist das, was ich und Lara auch tun."

2015 wurden die Beauty und ihr elf Jahre älterer Ehemann zum ersten Mal Eltern. Auf Rocket folgte ein Jahr später sein kleiner Bruder namens Racer. Fünf Jahre lang blieben sie eine vierköpfige Familie, bis 2021 Söhnchen Nummer drei das Licht der Welt erblickte. Bei der Namenswahl blieben sie ihrer bisherigen Vorliebe treu – und behielten den Anfangsbuchstaben "R" bei: Der Nachzügler trägt den Namen River.

Getty Images Sam Worthington und seine Frau Lara Bingle im November 2018

Berliner, Alex J. ; ActionPress Lara und Sam Worthington bei der US-Premiere von "Avatar: The Way of Water"

