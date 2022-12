Leben im Auto: Sam Worthington zu seiner Zeit vor "Avatar"

Sam Worthington (46) hat harte Zeiten hinter sich! Dem Schauspieler gelang vor rund 13 Jahren mit dem Kino-Hit Avatar: "Aufbruch nach Pandora" der internationale Durchbruch. Das Science-Fiction-Abenteuer von Kultregisseur James Cameron (68) gilt bis heute als finanziell erfolgreichstes Projekt aller Zeiten. Doch schon bevor er die Hauptrolle ergatterte, spielte er in einigen Filmen in seinem Heimatland Australien mit. Seine Bekanntheit machte Sam schon damals zu schaffen!

Im Interview mit Variety sprach der 46-Jährige über die Zeit vor seiner berühmten Rolle als Jake Sully. Sam lebte damals in Sydney, jedoch sei ihm das Leben dort irgendwann über den Kopf gewachsen. "Ich habe alles, was ich besaß, an meine Freunde verkauft, weil ich die Person, die ich war, nicht mochte", erzählt er dem Magazin. Der Star fügte hinzu: "Ich musste verdammt nochmal raus. Ich lebte in Sydney und wann immer ich in eine Bar ging, erkannten mich Menschen. Dagegen rebellierte ich." Dem Interview zufolge soll er aus seiner Wohnung ausgezogen sein und eine Zeit lang in einem Auto gelebt haben. Nach seinem geglückten Casting in Avatar zog Sam nach Los Angeles.

Aktuell ist Sam wieder schwer beschäftigt, denn die langersehnte Fortsetzung des Kultstreifens läuft in den Kinos. "Avatar: The Way of Water" hatte vor wenigen Tagen seine Premiere in Hollywood. Dabei waren auch die zwei Hauptdarsteller Zoe Saldana (44) und Sam in Begleitung seiner Frau Lara (35).

Anzeige

Getty Images Sam Worthington, Oktober 2018

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Sam Worthington in "Avatar – Aufbruch nach Pandora" 2009

Anzeige

Berliner, Alex J. ; ActionPress Lara und Sam Worthington bei der US-Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de