"Avatar: The Way of Water"-Darsteller strahlen auf Premiere

Das Warten hat endlich ein Ende! 13 Jahre nach James Camerons (68) Kino-Hit Avatar: Aufbruch nach Pandora erscheint diese Woche die lang ersehnte Fortsetzung "Avatar: The Way of Water". Die Fans können sich wohl wieder auf spektakuläre Bilder freuen – auch die Hauptdarsteller kehren natürlich zurück: Bei der großen US-Premiere in Los Angeles strahlten Zoe Saldana (44), Sam Worthington (46) und Co. jetzt bis über beide Ohren!

Das hochkarätige Event fand am Montagabend im Dolby Theatre in Hollywood statt – ohne Regisseur-Ikone Cameron, der krankheitsbedingt ausfiel. Dafür boten aber seine "Avatar"-Stars den Fotografen eine tolle Show: Zoe, die in dem Franchise die gebürtige Na’vi Neytiri spielt, bezauberte in einem schulterfreien Kleid mit einem aufgebauschten XXL-Rock. Dazu kombinierte sie ein goldenes Collier und schwarze High Heels. Nebendarstellerin Sigourney Weaver (73) setzte bei ihrem Outfit auf Glitzer! Die dreifach Oscar-Nominierte trug einen goldenen Maxirock und eine weiße Bluse. Goldene Accessoires rundeten ihren funkelnden Look ab.

Sam, der in "Avatar" die Hauptfigur Jake Sully verkörpert, erschien gemeinsam mit seiner Frau Lara (35). Während der Schauspieler ganz in Schwarz kam, war das Outfit des Models umso bunter: Sie trug ein schulterfreies Kleid mit Herz-Ausschnitt und kunterbunter Perlmutt-Optik und sah damit – wohl in Anlehnung an die Unterwasserwelt im Film – aus wie eine Meerjungfrau! Dazu kombinierte sie cremefarbene Stiefel. An dem Abend waren noch viele weitere Stars wie Henry Cavill (39) und The Weeknd (32) vor Ort.

Getty Images Zoe Saldana bei der US-Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Getty Images Sigourney Weaver bei der US-Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Berliner, Alex J. ; ActionPress Lara und Sam Worthington bei der US-Premiere von "Avatar: The Way of Water"

