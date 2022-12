Starauflauf bei "Avatar"-Premiere: Diese Promis strahlten!

Wer trug das glamouröseste Outfit des Abends? Schon bald kommt die Fortsetzung von Avatar in die Kinos: "Avatar: The Way Of Water". Mit dabei sind auch wieder Sam Worthington (46) und Zoe Saldana (44) in den Hauptrollen. Es wird erwartet, dass der Film erneut ein Kassenschlager wird. Nun feierte er erstmals Premiere: Und die Stars warfen sich dafür in schicke Schale!

Am Dienstagabend fand die "Avatar 2"-Premiere in London statt. Allen voran flashte Kate Winslet (47) dort in einem grauen Kleid mit silbernen Applikationen an den Seiten. Das Kleid trug sie schon einmal 2015 auf einem roten Teppich! Auch Zoe, die im Film die Rolle der Neytiri spielt, setzte an dem Abend auf silberne Muster: Sie überzeugte in einem langen schwarzen Kleid, das aus einem transparenten Rock und einem pailletenbestickten Korsett bestand. Sigourney Weaver reihte sich mit ein und trug einen schwarzen Hosenanzug mit silbernen Details.

Auch die Nachwuchs-Sternchen sahen glamourös aus: Jamie Flatters (22), Trinity Bliss und Bailey Bass (19) posierten neben den anderen Stars auf dem blauen Teppich und präsentierten sich in schicker Abendgarderobe.

Welcher Style gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Zoe Saldana auf der Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Getty Images Sigourney Weaver auf der "Avatar: The Way of Water"-Premiere

Getty Images Jamie Flatters, Jack Champion, Stephen Lang, Trinity Bliss, Bailey Bass und Joel David Moore

Getty Images Bailey Bass bei der "Avatar"-Premiere 2022

