Selten: Sam Worthington gibt Einblicke in sein Familienleben

Sam Worthington (46) spricht ganz offen über seine Liebsten. Seit mittlerweile neun Jahren ist der Schauspieler mit seiner Frau Lara Bingle (35) glücklich. Im Dezember 2014 gab sich das Paar sogar das Jawort. Zusammen haben der Avatar-Darsteller und das Model drei Kinder, die sie jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten. Nun machte der gebürtige Brite allerdings eine Ausnahme. Sam gab einige private Einblicke in seinen Familienalltag.

Am Freitag war der 46-Jährige in der Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" zu Gast, wo er ganz offen über sein Privatleben plauderte. So gab er dem Moderator Kyle Sandilands (51), der vor fünf Monaten sein erstes Kind auf der Welt hatte begrüßen dürfen, einige väterliche Ratschläge. Sam gestand, dass es keinen einheitlichen Weg für die Kindererziehung gebe und auch Bücher teilweise nicht helfen würden. "Es ist eine praktische Erfahrung und man lernt, während man den Weg geht. Das ist das, was ich und Lara auch tun", schilderte er.

Bereits im vergangenen November hatte Sam in einem Interview verraten, dass seine Frau und er zwar nicht immer alles richtig bei der Kindererziehung machen, aber ihr Bestes geben würden. "Ich habe ein paar Fehler gemacht. Und das ist in Ordnung. Daran wächst man", hatte er versichert. Außerdem hatte er betont, dass es ihm wichtig sei, dass seine Söhne ein möglichst normales Leben führen könnten.

Getty Images Sam Worthington und seine Frau Lara im Dezember 2022

Getty Images Sam Worthington und seine Frau Lara Bingle im November 2018

Getty Images Sam Worthington, Schauspieler

