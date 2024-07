Sam Worthington zollt "Avatar"-Produzent Jon Landau Tribut

Am Samstagabend wurde bekannt, dass der Hollywood-Produzent Jon Landau (✝63), der unter anderem für die Mega-Blockbuster Titanic und Avatar verantwortlich war, gestorben ist. Zu seinem Tod meldet sich nun auch der Schauspieler Sam Worthington (47) zu Wort, der die Hauptrolle des Jake Sully in den "Avatar"-Filmen spielt. Dabei verabschiedet er sich ganz in der Manier der Na'vi, dem Stamm der intelligenten Humanoiden aus den Filmen: "Jon war mit ganzem Herzen dabei. Er gab alles und jedem, den er berührte, das Gefühl, besser sein zu können. Er führte mit Humor und Stärke, Mitgefühl und Freundlichkeit. Die Menschen sagen, dass alle Energie geliehen ist und dass man sie eines Tages zurückgeben muss. Ich sehe dich, Jon."

Sam ist nicht der einzige Prominente, der sich bisher zu den traurigen Nachrichten von Jons Tod geäußert hat. Auch Kate Winslet (48), die mit der Rolle der Rose DeWitt Bukater in "Titanic" ihren großen Durchbruch gefeiert hatte, verabschiedete sich bereits von ihrem langjährigen Freund. "Jon Landau war der netteste und beste Mann, den ich kenne. Er war ein Mann, der reich an Mitgefühl war und außergewöhnlich darin, Teams von phänomenalen kreativen Menschen zu unterstützen und zu fördern", erklärte sie gegenüber Deadline.

Die tragischen Neuigkeiten wurden am Samstag unter anderem durch The Wrap verbreitet. Wie das Magazin berichtete, soll Jon vor einigen Jahren an einer nicht genannten Krebsart erkrankt sein und erlag dieser schließlich im Alter von 63 Jahren. In den sozialen Medien gedachten ihm daraufhin zahlreiche Fans. "Ich kann es ehrlich nicht glauben, dass er tot ist. Ein absolut riesiger Verlust für die Avatar-Welt und Filmfans generell", trauerte beispielsweise ein User.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Landau, Filmproduzent

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de