Übles Vorsprechen: Sam Worthington wollte James Bond werden

Dafür schämte er sich in Grund und Boden! Sam Worthington (46) gelang im Jahr 2009 durch den Kino-Hit Avatar der internationale Durchbruch. Nach seiner Rolle als Jake Sully spielte er dann die Hauptrollen in Filmen wie "Terminator: Die Erlösung" und der "Kampf der Titanen"-Reihe. Doch beinahe wäre er durch ein anderes Franchise bekannt geworden: Sam hatte ein Vorsprechen für James Bond – diese verlief jedoch schrecklich!

Der 46-Jährige erzählte im Interview mit Nova FM - Fritzy & Wippa, dass er 2006 für die Rolle des berühmten Agenten 007 vorgesprochen hatte – diese ging bekanntermaßen an Daniel Craig (54). "Ich kam in einen Raum und da liegt dieses Mädchen im Bett. Ich musste sie verzaubern, doch ich konnte diese Art Bond nicht spielen, nicht charmant sein. Der Anzug war anscheinend eine Nummer zu groß für mich", verriet der Sam. Der gebürtige Brite war in Australien aufgewachsen und schämte sich für seinen "lächerlichen" britischen Akzent: "Es war schrecklich. Ich klang wie Dick Van Dyke aus Mary Poppins. Ich weiß noch, wie [Regisseur] Martin [Campbell] sagte: 'Benutze einfach deine normale Stimme. Es ist alles cool, Mann.'"

Mit australischem Akzent wollte er jedoch ungern sprechen, da Sam nicht der nächste George Lazenby sein wollte, der lediglich in nur einem Bond-Film mitspielte: "Mir sollte das nicht passieren. Also habe ich es mit dem Britischen versucht." Ob der "Everest"-Darsteller einen zweiten Versuch starten wird, um die gefragte Rolle des James Bond zu ergattern, ist nicht bekannt. Mögliche Favoriten für Daniel Craigs Nachfolge sind Henry Cavill (39) und Aaron Taylor-Johnson (32) –der soll sich sogar schon mit den Produzenten getroffen haben.

Getty Images Sam Worthington, Oktober 2018

VALERIE MACON/AFP via Getty Images Zoe Saldana, Sam Worthington und Sigourney Weaver bei den Golden Globes 2010

SIPA PRESS / ActionPress Sam Worthington in "Avatar – Aufbruch nach Pandora" 2009

