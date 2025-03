Im Alter von 93 Jahren: TikTok-Star Oma Lotti ist gestorben

Eine traurige Nachricht bewegt aktuell die Social-Media-Welt: Oma Lotti, die durch ihre humorvollen Videos auf TikTok zusammen mit ihrem Pfleger und Freund Rashid Hamid bekannt wurde, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Rashid, der als Influencer unter dem Namen "pflege.smile" Millionen von Menschen mit Einblicken in seinen Pflegealltag begeistert, bestätigte die Nachricht auf Instagram. "Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben, denn meine beste Freundin – die Oma Lotti – ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen", beginnt er sein herzzerreißendes Statement und betont: "Für mich war Oma Lotti nicht nur eine Patientin, sie war ein ganz besonderer Mensch, bei dem ich mich wie zu Hause gefühlt habe. Unsere besondere Freundschaft hat die Herzen verschiedener Generationen erobert – von groß bis klein."

Die innige Freundschaft der beiden, die nicht nur durch Alters- und Herkunftsgrenzen berührte, hatte über die Jahre eine riesige Fangemeinde aufgebaut. In seiner Erklärung bedankt sich Rashid auch bei allen Fans des Duos: "Aber eins möchte ich sagen: Danke. Nicht nur ich und mein Team, sondern ihr alle habt Oma Lotti einen zweiten Frühling geschenkt. Mit eurer Aufmerksamkeit, euren Kommentaren, eurer Liebe – sie wurde oft erkannt, hat so viele schöne Momente erleben dürfen. Und ich weiß, dass sie das sehr, sehr glücklich gemacht hat."

Besonders beliebt waren die Videos der beiden, in denen sie auf herzerwärmende Weise über alltägliche Dinge plauderten. Mit ihrer unbeschwerten und ehrlichen Art sorgte Oma Lotti für unzählige Lacher und ließ Millionen Herzen höherschlagen. Ein besonderes Highlight ihrer TikTok-Karriere war ein Video im Frühjahr 2024, in dem sie mit Rashid die Nominierung von Fußballstar Jonathan Tah (29) für den EM-Kader auf besonders süße Art verkündete. In einem herzerwärmenden Instagram-Clip besuchte Rashid Oma Lotti und schenkte ihr ein EM-Trikot und einen Kuchen, auf dem ein Foto von Jonathan Tah zu sehen war.

Instagram / pflege.smile Rashid Hamid und Oma Lotti, TikTok-Stars

