Mario Novembres Freundin erntet Shitstorm für Musikvideo

Janina Modica, Model und Freundin von TikTok-Star Mario Novembre (24), sorgt aktuell für Wirbel im Netz. Der Grund: ihre Rolle im Musikvideo zu "Me & You" von Rapper Yakary, der mit Reimen wie "Wir beide haben Sex, kennen kein Tabu, scheiß auf deinen Ex, er ist ein H*rensohn" offenbar eine ganz eigene Zielgruppe anspricht. Nachdem eine Szene des Videos viral gegangen war, in der Yakary in Richtung von Janinas gespreizten Beinen rappt, hagelte es Kritik – nicht nur gegen die Influencerin, sondern auch gegen ihren Partner. Janina äußerte sich nun erstmals zu den Vorwürfen und erklärte, dass sowohl sie als auch Mario den Dreharbeiten in dieser Form zugestimmt hätten. "Es war ein Dreh, so wie ein Dreh ablaufen sollte", betonte sie auf TikTok.

Janinas Modelagentur Jaymodels sprang ihr laut Hiphop.de ebenfalls zur Seite und betonte, dass sie sich am Set stets professionell verhalten habe. Die umstrittene Szene sei zudem eine künstlerische Hommage an Quentin Tarantinos (61) Kultfilm "Pulp Fiction" und keineswegs anstößig gemeint. Während Janina und ihre Agentur weiterhin versuchen, die Wogen zu glätten, möchte Yakary diese Chance offenbar nicht gänzlich ungenutzt verstreichen lassen. Der Rapper veröffentlichte weitere exklusive Szenen vom Dreh und Behind-the-Scenes-Material, was die Stimmung im Netz weiter anheizte. Seine Strategie scheint sich auszuzahlen: Das Musikvideo zu "Me & You" thront inzwischen auf Platz eins der YouTube-Musiktrends.

Mario, der in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen sorgte, stärkte Janina auf TikTok den Rücken und erklärte, keinerlei Verständnis für die harsche Kritik an seiner Freundin zu haben. In einem gemeinsamen Reaction-Video zeigte sich der gebürtige Stuttgarter stolz auf Janinas Leistung im Musikclip und betonte, dass die Vorwürfe und Reaktionen ihre Partnerschaft nicht beeinflussen würden. Ob die junge Liebe der beiden Social-Media-Stars dem aktuellen Sturm tatsächlich standhalten wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / janinamodica Mario Novembres Freundin Janina Modica im Oktober 2022

Instagram / marionovembre Mario Novembre, TikTok-Star

