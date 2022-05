Wie läuft es aktuell in Mario Novembres (22) Liebesleben? Im Netz begeistert der gebürtige Stuttgarter regelmäßig Millionen von Menschen. Besonders durch seine humorvollen Videos auf TikTok hat sich der dunkelhaarige Hottie einen Namen gemacht. Über sein Privatleben spricht er allerdings nur selten. Im Interview mit Promiflash verriet Mario nun, was er von Online-Dating hält und ob er jemals einen Fan daten würde.

"Mir schreiben auf jeden Fall die einen oder anderen Mädels, aber ich finde es schwierig, jemanden über Social Media kennenzulernen", gestand der "Allein sein"-Interpret. Generell habe er das Gefühl, dass er in Sachen Liebe und Beziehungen noch etwas veraltete Ansichten vertrete. "Ich will eine Person am liebsten im echten Leben treffen und kennenlernen", erzählte der 22-Jährige. Sich mit jemandem aus dem Netz zu treffen, sei im Moment für ihn demnach keine Option. Oder hat der Influencer sein Herz womöglich längst verschenkt? "Also ich habe jetzt keine Freundin", versicherte der Webstar im Gespräch mit Promiflash.

Auch sein Das Internat-Serienkollege Leon Pelz (22) schien ähnlicher Ansichten zu sein. So erzählte der TikTok-Star, dass er es auch für relativ schwierig erachte, mit einem Fan eine Beziehung zu führen – das habe für ihn immer einen gewissen Beigeschmack. Im Gegensatz zu Mario glaube er aber sehr wohl daran, dass Online-Dating funktionieren könne. "Für mich wäre es jetzt aber auch nichts", teilte er seine Meinung im Interview mit.

Instagram / marionovembre Mario Novembre im November 2020

Amazon Prime Video / Julian_Cetin Mario Novembre in "Sex Zimmer, Küche, Bad"

Instagram / leonpelz Leon Pelz, Social-Media-Star

