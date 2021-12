Da ist wohl einiges schiefgelaufen! Am 23. Dezember startete mit "Sex Zimmer, Küche, Bad" ein neues Young-Adult-Format auf Amazon Prime Video. Zu sehen sind in der chaotischen WG-Serie beliebte Influencer wie Leon Pelz (22), Mario Novembre (21) und Jana Riva (27). Auf der Suche nach den perfekten Mitbewohnern kann so einiges daneben gehen – doch auch am Set lief nicht alles rund: Promiflash verrieten die Darsteller die größten Pannen.

"Bei mir ist auf jeden Fall kein Tag vergangen ohne irgendwelche witzigen Versprecher oder Blooper", lachte Jana im Promiflash-Interview. Sie freue sich schon darauf, die Outtakes zu sehen: "Zum Beispiel die Szene aus dem Trailer, wo wir hinterm Duschvorhang standen. Da ist bei einem Take die Stange komplett runtergefallen... Damit hatte keiner gerechnet." Für Leon lief vor allem eine Szene nicht nach Plan, in der er besonders dreist und arrogant spielen sollte: "Das war echt schwierig, hier ernst zu bleiben. Sobald ihr die Szene seht, werdet ihr wissen, was ich meine."

Auch Mario hatte am Set mitunter zu kämpfen: "Ich wurde beim Dreh mitten in der Performance auf der Bühne von einer besoffenen Frau angehimmelt, die mich dann umarmen musste und 'Allein sein' mitgesungen hat." Der skurrile Moment sei aber sehr lustig gewesen, betonte der Musiker: "Mal gucken ob das ganze dann auch in der Serie zu sehen ist."

Amazon Prime Video / Julian Cetin Sascha Quade, Lukas White, Celine Beran und Patrick Mölleken

Instagram / leonpelz Leon Pelz, Social-Media-Star

Amazon Prime Video / Paul Kühl Mario Novembre in "Sex Zimmer, Küche, Bad"

