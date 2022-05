Was bringt die Zukunft für die Das Internat-Darsteller? Seit vergangener Woche läuft die vierte Staffel der beliebten Webserie auf Joyn. Doch nach den neuen Episoden sollen keine weiteren Staffeln mehr produziert werden – ganz zum Leidwesen der mitwirkenden Promis. Im Promiflash-Interview verrieten Sonya Kraus (48), Leon Pelz (22) und Mario Novembre (22) nun allerdings, wie ihre Zukunftspläne nach dem Serien-Finale aussehen.

"Bei mir ist ja nach wie vor auf jeden Fall weiter Vollgas Musik", begann der Stuttgarter zu erzählen. Wie viel ihm seine Songs bedeuten, machte er im Anschluss auch direkt deutlich: "Der Grund, wieso ich so müde bin, ist, weil ich einfach bis 2 Uhr nachts im Studio war". Aber auch in Richtung Schauspielerei will sich Mario noch etwas weiterentwickeln, während er seiner Social-Media-Arbeit treu bleibt. Diesen Vorsätzen kann sich sein Co-Star Leon nur anschließen. "Bei mir definitiv weiter in der Schauspielerei. Neue Rolle, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf – und natürlich auch Social Media", berichtete er im Gespräch mit Promiflash.

Und wie geht es nach dem Serien-Finale nun bei Sonya weiter? Aufgrund ihrer Brustkrebsdiagnose im vergangenen Jahr muss sich die Fernsehmoderatorin erst einmal auf die letzten Wochen ihrer Chemotherapien konzentrieren, bevor sie Sommerurlaub machen kann. "Danach mache ich eine neue Produktion – aber kein Schauspiel, sondern der alte Kram als Laberbacke", erzählte die 48-Jährige.

Amazon Prime Video / Julian_Cetin Mario Novembre in "Sex Zimmer, Küche, Bad"

Instagram / leonpelz Leon Pelz, Influencer

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus, Fernsehmoderatorin

