TikToker Mario Novembre macht seine Beziehung öffentlich!

Mario Novembre (22) schwebt auf Wolke sieben. Auf seinem Social-Media-Account begeistert der gebürtige Stuttgarter regelmäßig mehrere Millionen Fans mit seinen Beiträgen. Neben humorvollen Videos, in denen er die deutsche TikTok-Landschaft auf die Schippe nimmt, gibt er auch immer wieder Einblicke in seinen Alltag. So nimmt er seine Community beispielsweise mit ins Tonstudio. Nun hatte der TikToker große Neuigkeiten zu verkünden: Mario verriet überglücklich, dass er in einer festen Beziehung ist.

Auf seinem TikTok-Account veröffentlichte der 22-Jährige nun ein kurzes Video, in dem er mit seiner neuen Freundin herumturtelt. So können der "Du & Ich"-Interpret und die unbekannte Beauty in dem Clip kaum die Finger voneinander lassen: Immer wieder küssen sie sich innig oder schmusen miteinander herum. "Stell dir vor: Du hast sie endlich gefunden", kommentierte der Influencer die Aufnahmen verliebt. Augenscheinlich könnte Mario auch nicht glücklicher sein, denn unter dem Post schrieb er: "Ich kanns kaum glauben". Das Gesicht seiner Herzdame zeigte der ehemalige Das Internat-Darsteller in dem Video allerdings nicht.

Es ist jedoch anzunehmen, dass Mario seine Herzdame nicht in den sozialen Medien kennengelernt hat. Im vergangenen Mai hatte er im Promiflash-Interview noch versichert, dass er in Sachen Dating eher veraltete Ansichten habe. "Ich finde es schwierig, jemanden über Social Media kennenzulernen. [...] Ich will eine Person am liebsten im echten Leben treffen und kennenlernen", hatte er damals geschildert.

Anzeige

TikTok / marionovembre Mario Novembre und seine Freundin, 2023

Anzeige

TikTok / marionovembre Mario Novembre, TikTok-Star

Anzeige

TikTok / marionovembre Mario Novembre und seine Freundin im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de