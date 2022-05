Alle Das Internat-Liebhaber aufgepasst! Seit Donnerstag läuft die vierte und letzte Staffel der beliebten Webserie auf Joyn. Wieder einmal dreht sich alles um das Leben der Jugendlichen auf dem fiktiven Elite-Internat F.L.Y., die kurz vor dem Abitur stehen. Gegenüber Promiflash verrieten Sonya Kraus (48), Leon Pelz (22) und Mario Novembre (22) nun, worauf sich die Fans in den finalen Episoden freuen dürfen.

So begann das Trio zu erzählen, dass die letzten Folgen noch einmal größer werden als ihre Vorgänger. Auch auf einen neuen Look könnten sich die Fans freuen. "Im Prinzip ist alles aufwendiger. Also es gibt tatsächlich ein großes Finale", versicherte Sonya, woraufhin Leon grinsend hinzufügte: "Wir gehen mit einem großen Knall". Die Darsteller hätten zudem bemerkt, dass nicht nur sie, sondern auch ihre Figuren langsam erwachsen werden. Deshalb würden auch Probleme und Konflikte eine große Rolle spielen, die junge Menschen in diesem Alter beschäftigen. "Eigentlich das, was man selbst so erlebt hat, wenn man gerade aus der Schule rausgekommen ist – wo geht die Reise hin?", versicherte der TikToker.

"Es gibt natürlich auch wieder neue Liebesgeschichten hier und dort", erzählte Mario. "Nur die arme Susi geht wieder leer aus. [...] Ich habe keinen Lover mehr bekommen", berichtete Sonya im Promiflash-Interview. Nachdem ihr Charakter zu Anfang der Serie noch etwas auf seine Kosten gekommen sei, sehe es seitdem sehr mau aus in der Liebe für die blonde Schuldirektorin. "Nach der ersten total versauten Staffel wurde die Susi anständig. Total enttäuschend", scherzte die 48-Jährige.

benrashots Sonya Kraus und Leon Pelz am "Das Internat"-Set

Instagram / das.internat Mario Novembre mit dem "Das Internat"-Cast im Februar 2022

Instagram / leonpelz Leon Pelz in einem Klassenraum

