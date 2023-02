"Seine Schwester": Fans kaufen Mario Novembre Liebe nicht ab

Die Fans zweifeln an Mario Novembres (22) neuer Beziehung. Am vergangenen Dienstag hatte der TikToker überglücklich verkündet, dass er wieder in festen Händen ist. Er hatte auch ein erstes Video mit seiner neuen Partnerin geteilt. Doch in dem Turtel-Video war die unbekannte Beauty nur von hinten zu sehen. Das kam einigen Abonnenten seltsam vor: Viele Follower glauben Mario nicht, dass er frisch verliebt ist.

Unter dem Post des 22-Jährigen auf Instagram sammelten sich zahlreiche Kommentare, die an der Echtheit des Liebesoutings zweifeln. "Die Küsse wirken seltsam", "Das ist zu 100 Prozent seine Schwester" oder "Die Gestiken wirken nicht so vertraut", schrieben die skeptischen Fans. Auch Nathan Goldblat (23) brachte sein Misstrauen zum Ausdruck. "Ich weiß nicht. Kaufe ich dir nicht ab. Wenn's echt ist, freue ich mich natürlich für dich", kommentierte der YouTuber. In seiner Story meldete sich Mario dann selbst zu Wort und versicherte, dass es sich bei dem Post um keinen Prank handle. "Um auch noch mal kurz klarzustellen: [...] Es ist ernst gemeint. Ich habe verflucht nochmal eine Freundin", schilderte er.

Einige Follower spekulierten wiederum, wer Marios Herzdame sein könnte. Unter dem Pärchen-Video wurde dabei eine Dame immer wieder genannt: Die Fans vermuten, dass es sich um die Mainzerin Janina handelt, die im Netz als "janinamodica" bekannt ist. Anfang Dezember modelte sie sogar schon für Marios Modemarke. Andere User meinten, Sydney Ramolla erkannt zu haben.

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / janinamodica Mario Novembres angebliche Freundin Janina im Oktober 2022

Anzeige

TikTok / marionovembre Mario Novembre und seine Freundin im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de