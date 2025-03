Nova Meierhenrich öffnet sich über unerfüllten Kinderwunsch

Nova Meierhenrich (51) spricht offen über die vermutlich schwerste Zeit ihres Lebens und über einen Traum, der sich nie erfüllen sollte: Mutter zu werden. Die bekannte Moderatorin hatte sich schon früh entschieden, auch ohne Partner Kinder haben zu wollen. 2016 suchte sie deshalb eine Kinderwunschklinik in Kopenhagen auf. Drei Versuche mit Inseminationen und später auch eine künstliche Befruchtung sollten den großen Wunsch erfüllen – vergeblich. Nach sechs erfolglosen Behandlungen und einem Kostenaufwand von über 30.000 Euro war klar, dass sie ihren Traum von einer Tochter namens Luka loslassen musste.

In ihrem Buch "Lebensschlenker", das Mitte März erscheint, beschreibt Nova, wie intensiv sie sich vorbereitet hatte. Sie ließ ihre Fruchtbarkeit ab ihrem 30. Lebensjahr regelmäßig prüfen und suchte in einer Onlinedatenbank nach einem passenden Samenspender, den sie nie sah, aber anhand von Kinderfotos, Lebensläufen und Sprachnachrichten auswählte. Doch jeder Versuch scheiterte. "Ich war am Ende. Psychisch und finanziell", schrieb sie. Ihren Traum verabschiedete sie schließlich symbolisch bei einer Reise zum Nordkap, bei der sie einen Abschiedsbrief an Luka ins Meer warf. Dieser Moment half ihr, Frieden mit ihrem unerfüllten Wunsch zu finden.

Heute hat Nova ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Sie lebt mit ihrem Partner, einem Fernsehkoch, glücklich zusammen und genießt ihren liebevoll gepflegten Schrebergarten. Trotz allem bleibt der unerfüllte Kinderwunsch ein Teil ihrer Geschichte, über den sie auch in ihrer Beziehung von Anfang an offen sprach. "Wir haben alles vor dem ersten Date geklärt", verriet sie. Sie blickt dankbar nach vorne und sagt: "Jetzt buddle ich eben nicht mit meinem Zwerg im Garten, sondern allein. Aber glücklich."

Getty Images Nova Meierhenrich im September 2020

ActionPress Nova Meierhenrich und Brian Bojsen, Oktober 2024

