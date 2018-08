Seit ihrem 23. Lebensjahr steht Nova Meierhenrich (44) vor der Kamera. In ihrer Laufbahn hat sie für verschiedenste Sender gearbeitet, Berichte über internationale Preisverleihungen wie den Oscar und die Grammys moderiert und war sogar selbst schon für den Bambi nominiert. Erfolg kann allerdings auch negative Aspekte mit sich ziehen, wie die Wahl-Hamburgerin feststellen musste. Nova litt lange Zeit unter extremem Stalking!

"Drei Jahre lang hat er mich verfolgt, mir nachts aufgelauert. Er ist mir sogar nach meinem Umzug von Köln nach Hamburg hierher nachgereist!", berichtete die 44-Jährige in einem Interview mit Bild. Es kam sogar so weit, dass Nova die Polizei einschalten musste. Schließlich war er nicht der erste Stalker, der der "Prominent!"-Moderatorin das Leben schwer machte. Vor ihm sei bereits ein weiterer "Bewunderer" der Meinung gewesen, dass sie über ihre Moderationen geheime Botschaften an ihn aussende.

Promi-Stalking kann jeden treffen, der im Rampenlicht steht. Auch Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Lombardi (25) hat seit einer Weile Probleme mit einem Unbekannten. Der übergriffige Fan soll beinahe täglich vor ihrem Haus stehen, ihre Post öffnen und sogar die Fensterscheiben der Sängerin ablecken.

Sebastian Reuter/Getty Images Nova Meierhenrich bei der Berlinale 2017

MG RTL D / Marie Schmidt Nova Meierhenrich, die neue "Prominent!"-Moderatorin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

