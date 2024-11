Moderatorin Nova Meierhenrich ist wieder in festen Händen

Nova Meierhenrich (50) hat einen neuen Partner! Die Moderatorin verriet in der aktuellen Ausgabe des Magazins Gala, dass sie mit dem TV-Koch Brian Bojsen zusammen ist. Der Däne ist 52 Jahre alt, lebt wie sie in Hamburg und betreibt dort ein Hausboot-Restaurant in der Hafencity. "Wir hatten keine Lust mehr auf Geheimnisse und sind lange genug zusammen, sodass wir uns sicher waren, dass wir diesen Schritt gehen möchten", erklärte Nova.

Zuvor hielt die 50-Jährige ihr Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraus. "Für mich ist es auch das allererste Mal überhaupt, dass ich eine Beziehung öffentlich mache", erklärt sie. Jetzt ist damit aber Schluss – von nun an kann sie ihr Liebesglück mit Brian voll und ganz genießen und das auch offen zeigen. Der Gastronom war, bevor er mit Nova zusammenkam, mit einer Deutschen verheiratet, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat.

Nova selbst hat keinen eigenen Nachwuchs, obwohl sie sich immer Kinder gewünscht hat. Im Gespräch mit Bild sagte sie vergangenes Jahr: "Ja, natürlich wollte ich immer eigene Kinder haben. Aber ich werde dieses Jahr 50, daher muss ich den Frieden mit diesem Thema finden." Sie ist seit vielen Jahren als Moderatorin bekannt und hat sich in der deutschen Fernsehlandschaft einen Namen gemacht. So stand sie beispielsweise für "Prominent!" oder "Bravo TV" vor der Kamera.

Getty Images Nova Meierhenrich im September 2020

Nova Meierhenrich bei der Bertelsmann Party 2018 in Berlin

