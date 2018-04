Neue Herausforderungen meistert sie mit Bravour! Seit 22 Jahren ist Nova Meierhenrich (44) ein beliebtes Gesicht in der deutschen TV-Landschaft. So stand die Blondine schon für ProSieben, MTV, VIVA und Sat.1 vor der Kamera. Inzwischen ist die Moderatorin Teil des "Prominent"-Teams auf VOX und unterstützt ihre Kollegen Nina Bott (40) und Amiaz Habtu (40). Im Promiflash-Interview erzählte Nova nun, wie sie ihre neue Aufgabe sieht!

Seit Dezember 2017 moderiert die 44-Jährige das Lifestyle-Format abwechselnd an der Seite von Nina und Amiaz. "Ich freue mich natürlich, Teil des Teams zu sein. Ich finde es super", erzählte die Schauspielerin im Promiflash-Interview beim Radio Regenbogen Award 2018. Die erste Zeit sei für die TV-Beauty zwar sehr aufregend, dennoch sehe sie diese als schöne Phase an. "Ich mache eh mein Ding! Ich freue mich, wenn es gefällt, aber es ist auch völlig okay, wenn es jemanden nicht gefällt", sagt die gebürtige Ahlenerin selbstsicher.

In ihrer Karriere als Moderatorin hatte Nova schon etliche namhafte Promis vor ihrem Mikrofon – doch nur mit einer würde das TV-Gesicht ein Bier trinken wollen: Drew Barrymore (43). "Ich finde sie, seit die auf der Bildfläche in Hollywood erschienen ist, einfach so was von toll und authentisch."

Joerg Koch/Getty Images for NBC Nova Meierhenrich, Moderatorin

Thomas Lohnes/Getty Images for Glashuette Original Nova Meierhenrich bei der Berlinale 2017

Zacharie Scheurer/Getty Images for MBFW Nova Meierhenrich bei der Fashion Week in Berlin

