Alysha Burneys (†) Bruder dementiert Gerüchte um Drogen

Der plötzliche Tod von Social-Media-Star Alysha Burney hat nicht nur tiefe Trauer, sondern auch zahlreiche Gerüchte ausgelöst. Die Influencerin verstarb am 2. März 2025, einen Tag vor ihrem 25. Geburtstag, während einer Reise nach Cabo San Lucas, Mexiko. Wie ihr Bruder Charles Burney nun gegenüber DailyMail.com bestätigte, erlitt Alysha im Schlaf einen Asthmaanfall. "Alysha hat nie Drogen genommen und war eine hart arbeitende Frau, die das Leben liebte", erklärte er und wies Spekulationen über eine mögliche Verbindung ihres Todes zu Drogenkonsum entschieden zurück.

Charles zeigte sich in einem öffentlichen Statement frustriert über falsche Behauptungen, die derzeit im Umlauf sind und den Ruf seiner Schwester zu beschädigen drohen. Er kündigte sogar rechtliche Schritte gegen die Verbreitung von Falschinformationen an und bat darum, die Privatsphäre der Familie während dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Alysha war nicht nur durch ihre humorvollen Parodievideos auf TikTok, Instagram und YouTube erfolgreich, sondern leitete auch ihre eigene Produktionsfirma. Charles lobte ihre Leidenschaft und ihren Einsatz für ihre Projekte und verriet, dass sie gerade mehrere Filmprojekte in Arbeit hatte.

Alysha hatte sich in der Social-Media-Welt mit über fünf Millionen Followern einen Namen gemacht und galt als äußerst zielstrebig. Sie schloss ein Studium in Digital Media Production ab und arbeitete zuletzt an einem Masterabschluss. Freunde und Familie erinnern sich an sie als kreative und großzügige Seele, die ihre Erfahrungen gern mit anderen teilte. Bereits in der Vergangenheit wurde über Alyshas lebensfrohe Art und ihren humorvollen Content berichtet. Unter ihren letzten Instagram-Posts drücken Fans und Wegbegleiter nun ihre Anteilnahme aus: "Ruhe in Frieden, deine Energie und dein Lachen werden uns fehlen", heißt es in einem der vielen Kommentare.

Instagram / alyshaburney_ Alysha Burney, Oktober 2024

Instagram / alyshaburney_ Alysha Burney, Oktober 2024

