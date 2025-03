US-TikTok-Star Alysha Burney (24) stirbt im Mexiko-Urlaub

Alysha Burney ist am 2. März 2025 im Alter von 24 Jahren verstorben – nur einen Tag vor ihrem 25. Geburtstag. Wie ihr Bruder Charles Burney bestätigte, starb die Influencerin aus Los Angeles im Schlaf während einer Reise in Cabo San Lucas, Mexiko, wahrscheinlich an einem Asthmaanfall. Charles, der sie auf der Reise begleitete, äußerte sich tief betroffen auf Instagram und bat die Fans um Respekt und Zeit für die Familie, um den Verlust zu verarbeiten. Alysha hatte sich mit ihren humorvollen Parodie-Videos auf Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube Millionen von Followern erarbeitet.

Neben der Trauer über ihren plötzlichen Tod sieht sich die Familie mit Gerüchten konfrontiert, die die Umstände ihres Todes spekulativ verfälschen. Charles dementierte Berichte, die von einer "Vergiftung" durch Drogen oder anderen dubiosen Theorien sprachen. Er betonte gegenüber Fox4News, dass Alysha ein "selbstbewusster und glücklicher Mensch" war und "weder Drogen konsumierte, noch in Umgebungen verkehrte, die zu diesen haltlosen Anschuldigungen passen würden". Freunde und Wegbegleiter wie der Komiker Jay Nedaj erinnerten auf Instagram an ihre Herzlichkeit, ihren Humor und ihren unermüdlichen Einsatz für Kreativität und Freundschaft.

Unter Alyshas letztem Post auf Instagram werden viele traurige Stimmen laut. "Ruhe in Frieden, mein schöner Engel, du bist und bleibst eine Inspiration für alle deine Zuschauer, Freunde und Familie", "Ich kann nicht glauben, dass du weg bist, das tut weh" oder "Meine Familie und ich werden für dich und die Familie beten", schreiben unter anderem drei User betroffen.

Anzeige Anzeige

Instagram / alyshaburney_ Alysha Burney, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alyshaburney_ Alysha Burney, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige