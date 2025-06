Das halten Fans von der Programmpause von "Die Bachelors"

Der Sender RTL überraschte gestern mit einer kurzfristigen Ankündigung: Aus Gründen, die als "programmlicher Natur" bezeichnet wurden, wurde die aktuelle Episode von Die Bachelors an diesem Mittwoch aus dem Programm genommen. Die Entscheidung, die Sendung eine Woche auszusetzen, stößt jedoch auf gemischte Reaktionen bei den Zuschauern. Unter einem Promiflash-Beitrag dazu sammeln sich die Kommentare der Fans. "Finde ich sehr schade", schreibt ein Nutzer, während ein anderer deutlich negativer reagiert: "Das wollte ich sowieso unbedingt verpassen – wird Zeit, dass dieser Unfug komplett abgesetzt wird."

"Die Bachelors"-Liebhaber können aber aufatmen: Das Dating-Format wird natürlich nicht komplett abgesetzt! In der kommenden Woche sollen die beiden Single-Männer wie gewohnt ihre Rosen verteilen. Das wird einige wohl freuen – Felix Stein und Martin Braun scheinen bei den Zuschauern nämlich ziemlich gut anzukommen. "Das ist die erste Staffel, die ich seit Langem mal wieder ganz gut finde", schreibt eine Promiflash-Leserin, während ein anderer sogar betont, es sei die "beste Staffel ever". Stattdessen lief am gestrigen Abend das Promi-Pool-Quiz "Splash!" im Programm.

Mit der spontanen Programmänderung wollte der Sender sowohl sich als auch den beiden Bachelors einen Gefallen tun. Die Konkurrenz war an diesem Mittwoch nämlich groß: ZDF sendete eine Ausgabe des Quotenhits "Aktenzeichen XY", Sat.1 übertrug das Halbfinale der U21-Fußball-EM zwischen Deutschland und Frankreich und ProSieben das Klub-WM-Spiel Borussia Dortmund gegen Ulsan HD FC. "Die Bachelors" glänzten bereits zum Start der 15. Staffel nicht mit ihren Einschaltquoten. Erstmals knackten die Zuschauerzahlen der TV-Show nicht die Millionenmarke.

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

