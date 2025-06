Ashley Tisdales Töpfchentraining mit Tochter war schwierig

Ashley Tisdale (39) hat einen Einblick in das turbulente Töpfchentraining mit ihrer ältesten Tochter Jupiter Iris French (4) gegeben. Während eines Interviews sprach die Schauspielerin über die Herausforderungen, die sie und ihr Mann Christopher French (43) beim Erlernen dieser wichtigen Fähigkeit gemeistert haben. Sie erklärte laut US Magazine, dass sie einen festen Bereich im Haus, ihr sogenanntes "Töpfchen-Zentrum", eingerichtet habe, um dem Chaos Herr zu werden. "Ich habe mich also vorbereitet, überall Handtücher, und wir haben den Teppich aufgerollt, und man weiß einfach, dass es für eine Minute ein bisschen verrückt wird", so Ashley. Obwohl der erste Tag sehr chaotisch war, sei es in den folgenden Tagen bedeutend leichter geworden.

Besonders wichtig sei es, den richtigen Zeitpunkt für den Start des Töpfchentrainings abzuwarten, erklärte Ashley weiter. Sie schilderte diesbezüglich: "Ich finde, ein Wochenende ist immer großartig, weil man am Wochenende nicht arbeiten muss und wirklich aufmerksam und so präsent wie möglich sein kann." Während Jupiter inzwischen gut dabei ist, sich an die neue Routine zu gewöhnen, zeigt ihre jüngere Schwester Emerson bereits großes Interesse daran, alles nachzumachen, was ihre große Schwester tut. Ashley meinte mit einem Lächeln: "Die Kleinen wollen immer die Großen nachahmen."

Der Nachwuchs der TV-Bekanntheit hat sogar schon ein Gespür für Musik und Film entwickelt. Bereits vor einigen Wochen hatte Ashley in einem TikTok-Video verraten, dass Jupiter ein echter High School Musical-Fan geworden ist. Alles begann damit, dass die Kleine ihre Cousine in einer Bühnenfassung des Films gesehen hatte – seitdem läuft der zweite Teil der Reihe zu Hause ständig. Immer wieder verkündete Jupiter stolz: "Ich bin Sharpays Baby!" Damit sorgt die Tochter der Schauspielerin für viele Schmunzler, vor allem, weil das Zitat natürlich auf Ashleys legendäre Rolle als Sharpay Evans anspielt.

Getty Images Ashley Tisdale, Mai 2025

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Getty Images Die "High School Musical"-Stars, 2006