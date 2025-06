Gewusst? Chris Hemsworths Frau spielte in "Thor"-Film mit

Chris Hemsworth (41), bekannt als Thor im Marvel Cinematic Universe (MCU), hatte 2013 bei den Dreharbeiten zu "Thor – The Dark Kingdom" eine besondere Unterstützung. In der Post-Credit-Szene des Films ist Thor zu sehen, wie er Jane Foster, gespielt von Natalie Portman (44), leidenschaftlich vor der Skyline Londons küsst. Doch tatsächlich stand in diesem Moment nicht Natalie, sondern Chris Frau Elsa Pataky (48) vor der Kamera. Grund dafür war ein Nachdreh, bei dem Natalie aufgrund terminlicher Schwierigkeiten nicht verfügbar war, berichtet kino.de.

Marvel Studios bot Chris für die Szene einige Stunt-Doubles als Ersatz für Natalie an. Doch der Schauspieler hatte eine andere Idee: Er schlug vor, Elsa für die Szene als Jane Foster einzusetzen. Mit einer passenden Perücke und im Jane-Kostüm wurde Elsa also kurzerhand zur Marvel-Darstellerin. Fans entdeckten diesen ungewöhnlichen Fakt und diskutierten kürzlich begeistert in sozialen Medien darüber. Viele Zuschauer lobten Chris für seine Entscheidung und merkten an, dass man die Chemie zwischen den beiden deutlich spüren konnte. Ein Kommentar brachte es besonders auf den Punkt: "Das ist ein echter Kuss! Ich freu mich richtig für die beiden."

Elsa und Chris sind seit 2010 verheiratet und teilen ihr Leben mit ihren drei Kindern in Australien. Trotz ihres eigenen Erfolgs als Schauspielerin und Model steht Elsa oft abseits des Rampenlichts und unterstützt ihren Ehemann in seiner Karriere. Kürzlich schürte Chris allerdings die Gerüchte, dass es ein Ende seiner Marvel-Figur Thor in den kommenden Filmen geben könnte.

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei seiner Walk-of-Fame-Verleihung

Natalie Portman und Chris Hemsworth in "Thor: The Dark World"

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan