MGKs Tochter Casie schwärmt von Baby-Schwester Saga Blade

Machine Gun Kelly (35) hatte am 22. Juni bei den diesjährigen Kids' Choice Awards seine Tochter Casie Baker (15) an seiner Seite. Die 15-Jährige zeigte sich überglücklich in ihrer neuen Rolle als große Schwester. Casie, die aus einer früheren Beziehung des Musikers mit Emma Cannon stammt, sprach erstmals öffentlich über ihre drei Monate alte Halbschwester Saga Blade, die Kelly gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Megan Fox (39) im März dieses Jahres willkommen hieß. "Ich finde, sie ist einfach eine tolle Ergänzung für die Familie", sagte Casie strahlend in einem Interview gegenüber US Weekly. Sie fügte hinzu: "Jetzt haben wir zwei Mädchen in der Familie. Ich habe ein weiteres Geschwisterchen, das ist einfach süß."

Bei dem Event war die Aufregung groß, denn MGK und seine Tochter traten erstmals seit über einem Jahr wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Zuletzt waren sie bei der Mailänder Fashion Week 2023 gemeinsam gesichtet worden. Vor der Show gestand der Musiker jedoch, dass er nervös gewesen sei, ob Casie ihn auf der Bühne ankündigen würde, da sie in solchen Momenten oft schüchtern sei. Seine Tochter meisterte die Aufgabe jedoch mit Bravour. Über Saga Blade verriet er kürzlich, dass die Bedeutung ihres Namens – der an die nordische Göttin der Erzählkunst erinnert – eine Verbindung zu seiner Abstammung und ihrer gemeinsamen Geschichte darstelle. "Sie ist eine epische Geschichte", erklärte er bei der Today Show und sprach dabei auch über die Höhen und Tiefen, die er und Megan Fox bei der Familienplanung durchlebt hatten.

Nach der Geburt von Saga Blade zeigte sich MGK begeistert über den neuen Zuwachs in seinem Leben. Vater zu sein habe ihm eine Perspektive eröffnet, die er gebraucht habe, um an diesem Punkt seines Lebens anzukommen, erzählte er. Die gemeinsame Tochter mit Megan Fox macht die Patchwork-Familie komplett. Trotz der Trennung von der Schauspielerin im vergangenen Jahr betonten beide in Interviews immer wieder ihre Hingabe als Eltern. Megan beschreibt der Musiker dabei als eine herausragende Mutter, die Großartiges für ihre Kinder und ihre Familie leistet. Die beiden scheinen einen Weg gefunden zu haben, sich ihr neues Familienglück gemeinsam als Team zu bewahren.

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und seine Tochter Casie Colson Baker