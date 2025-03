Olympischer Schwimmer Kyle Chalmers wird zum ersten Mal Papa

Kyle Chalmers teilt wundervolle Nachrichten mit seiner Community auf Instagram: Der australische Olympia-Schwimmer und seine Partnerin Ingeborg erwarten ihren ersten Nachwuchs! Der Beitrag auf der Social-Media-Plattform zeigt das glückliche Pärchen Arm in Arm. Sie tragen Basecaps mit den Aufschriften "Mama" und "Papa" und halten stolz drei Ultraschallbilder hoch. Ingeborg, selbst eine Olympiasportlerin aus Norwegen, schreibt rührend zu dem Bild: "Wir können es kaum erwarten, unsere norwegische Prinzessin auf dieser Welt willkommen zu heißen!"

Damit steht also schon fest, dass die beiden Profisportler eine Tochter erwarten! Dass aus dem Paar bald ein Trio wird, freut auch ihre zahlreichen Fans und Freunde. Adam Peaty (31) schreibt: "Wundervoll! Was ein Segen! Ich wünsche euch beiden herzlichen Glückwunsch!" Dass beide Elternteile Olympiasportler sind, nehmen einige Fans als Anlass, kleine Scherze zu machen. "Damit wissen wir doch, wer in 20 Jahren die Goldmedaille für Australien holt" und "Ihr werdet tolle Eltern sein! Jetzt stellt sich nur die Frage, für welches Team die Kleine antreten wird."

Kyle und Ingeborg sind schon seit einiger Zeit zusammen – im vergangenen Juni haben sie sich sogar verlobt! Kurz darauf nahm Kyle an den Olympischen Spielen in Paris teil und gewann dort sogar eine Silbermedaille im 100-Meter-Freistil-Schwimmen. Auch Ingeborg nahm schon an den Olympischen Spielen teil – allerdings startete sie im Jahr 2020 für Norwegen und landete nur auf Platz 17.

Instagram / kyle_chalmers3 Kyle Chalmers und seine Partnerin, März 2025

Getty Images Kyle Chalmers bei den Olympischen Spielen, Paris 2024

