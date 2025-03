Beklaut: GZSZ-Star Timur Ülker setzt 5.000 Euro Kopfgeld aus

Die vergangenen Tage haben Timur Ülker (35) und seine Partnerin Caroline Steinhof in die Knie gezwungen, wie sie in einem ehrlichen Statement auf Instagram berichten. Erst wurde der Sohn des Paares von einer Zecke gebissen und dann ordnete das Finanzamt für den GZSZ-Star noch eine lästige Betriebsprüfung an. Doch das war noch nicht alles an Kummer in letzter Zeit, wie Timur weiter erzählt: "Dann kam on top, dass meine Tasche geklaut wurde, so eine Louis-Vuitton-Tasche, da war meine Kamera drin."

Diesen Verlust möchte der Schauspieler nicht einfach so auf sich beruhen lassen: Timur verspricht der Person, die ihm dabei hilft, seine Sachen wiederzubekommen, 5.000 Euro. Ihm geht es bei den gestohlenen Gegenständen nicht um den materiellen, sondern den emotionalen Wert. Die Tasche bekam er nämlich einst von Caroline geschenkt. Darüber hinaus befinden sich auf der Kamera laut Caroline "1.000 Erinnerungen", unter anderem von ihrer gemeinsamen Zeit in Australien nach dem Dschungelcamp oder von einem Maledivenurlaub.

Im Dschungelcamp hielt der GZSZ-Schauspieler, den viele Fans der Serie wahrscheinlich nur als Nihat kennen, ganze 17 Tage aus. Im Halbfinale reichten die Zuschaueranrufe nicht mehr aus, sodass er den australischen Busch verlassen musste. Die Erfahrungen, die der 35-Jährige im Camp sammelte, scheinen ziemlich eindrücklich gewesen zu sein, denn bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash erklärte er danach, mit Reality-TV-Formaten abgeschlossen zu haben. "In dieser Reality-Welt habe ich nur festgestellt, dass ich mich da auch gar nicht so wohlfühle, also hiermit ziehe ich mich auch aus der Reality-Welt zurück", stellte er seinen Standpunkt klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / timuruelker Timur Ülker und Caroline Steinhof im August 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige