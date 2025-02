So fühlt sich Timur Ülker nach seinem Dschungelcamp-Aus

Für den Schauspieler Timur Ülker (35) ist der große Traum von der Dschungelkrone geplatzt: Im großen Halbfinale müssen er und Edith Stehfest das Dschungelcamp verlassen. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, enthüllt der TV-Star nun, wie es ihm seit seinem Exit ergangen ist: "Mir geht es gut, ich habe den Dschungel überstanden und habe eine Gladiator-Wunde auf der Nase, aber sonst bin ich sehr, sehr happy über alles."

Der TV-Star enthüllt in diesem Kontext ganz ehrlich, dass er das Wiedersehen mit seinen Liebsten kaum abwarten konnte: "Ich hab mich einfach super gefreut, meine Familie endlich nach zwei Wochen wieder in den Arm zu nehmen und nie wieder loszulassen." Timur erklärt zudem, wie glücklich er darüber ist, es so weit in der Show gebracht zu haben – denn das hätte er so nicht erwartet: "Ich bin superdankbar für jeden Einzelnen, der für mich angerufen hat, und viel dankbarer bin ich über jeden weiteren Tag und über die Reise, die ich da von Anfang bis Ende hingelegt habe."

Im Halbfinale mussten die Camper zunächst untereinander abstimmen, wer den Sieg am meisten verdient hat. Schon da zeichnete sich eine bedenkliche Bilanz für Timur ab – er belegte den letzten Platz in dem Ranking. Schlussendlich waren die Zuschauer der gleichen Meinung wie die Stars in der Sendung und kickten ihn raus. Auf den Dschungel-Thron und die 100.000 Euro Preisgeld dürfen im Finale jetzt noch Lilly Becker (48), Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss hoffen.

RTL Die Dschungelcamper Timur Ülker, Jörg Dahlmann, Edith Stehfest und Maurice Dziwak

RTL Alessia Herren und Lilly Becker, Dschungelcamp-Teilnehmerinnen 2025

