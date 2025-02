So schlagen sich die Dschungelcamper beim "Creek der Sterne"

Am 16. Tag im Dschungelcamp steht eine ganz besondere Prüfung an: Lilly Becker (48), Alessia Herren (23), Edith Stehfest, Timur Ülker (35) und Pierre Sanoussi-Bliss treten im "Creek der Sterne" an. Das Prinzip: Nach Ablauf der zehn Minuten müssen alle mit ihrem Stern auf ihrem Platz liegen. Die Camper dürfen sich gegenseitig helfen und die Position auch verlassen. Können die verbleibenden Kandidaten die Flaute der letzten Tage wiedergutmachen?

Edith verteilt die Rollen: Pierre startet als Erster, danach Lilly und nach ihr Alessia. Timur und Edith bilden das Schlusslicht. Pierre kann seine Stellung gut halten – Lilly verliert aber unbemerkt einen ihrer Sterne. Genauso chaotisch geht es weiter: Alessia läuft erst zur falschen Position und verliert dabei auch einen ihrer Sterne. Timur machen vor allem die rutschige Plane und die Wasserströmungen zu schaffen, er rutscht immer wieder aus – genauso wie Edith. Sechs Minuten vor Schluss sind alle auf ihren Positionen und müssen dort ausharren.

Laut Moderator Jan Köppen (41) macht Alessia ihren Job "super". Anders sieht es hingegen bei dem GZSZ-Schauspieler aus: Er richtet seinen Oberkörper auf und wird dadurch immer wieder weggespült. "Leg dich doch hin, Timur! Der macht Show, das ist doch Show", meint Jan. Am Ende ergattern die Teilnehmer tatsächlich fünf von fünf Sternen – besonders die Frau von Eric Stehfest (35) freut sich über die tolle Teamleistung. Als Sonja Zietlow (56) nachfragt, warum Timur sich nicht hingelegt hat, antwortet der 35-Jährige: "Hä? Ich musste meine Position halten, das hat mir ins Gesicht gepustet. Ich habe mich einmal hingelegt und bin sofort weggerutscht."

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige