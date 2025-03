Nach Dschungel-Beef: Timur Ülker hat Bock auf Fame Fighting

In diesem Jahr musste Timur Ülker (35) das Dschungelcamp nach 17 Tagen verlassen. Die Zeit im australischen Busch war für den GZSZ-Darsteller nicht ganz einfach – besonders wegen eines seiner Mitstreiter: Maurice Dziwak (26). Die beiden TV-Bekanntheiten sind immer wieder aneinandergeraten und sorgten im Camp für brenzlige Stimmung. Bei der Premiere des Films "HAPS – Crime Doesn’t Pay" plaudert Timur gegenüber Promiflash allerdings aus, dass die beiden sich immerhin auf Instagram folgen. "Ich habe gar kein Problem mit ihm, wenn da was ist, werde ich das mit ihm direkt klären", beteuert der Schauspieler und fügt dann schelmisch hinzu: "Aber weißt du, worauf ich Bock hätte? Fame Fighting. Wenn ich ein Problem hätte mit einer Person, würde ich da reingehen." Allerdings schiebt er noch schnell nach, dass diese Bemerkung "nicht unbedingt etwas mit Maurice zu tun hat".

Richtig ausgesprochen haben Maurice und Timur sich bisher nicht. Dabei wäre das wahrscheinlich aber dringend nötig, denn Maurice verließ das Dschungelcamp mit ziemlich krassen Anschuldigungen. Während seiner Zeit dort hat er Timur immer wieder vorgeworfen, sich extra in den Mittelpunkt zu drängen. Bei seinem Exit zeterte der Reality-TV-Star dann: "So eine Scheiße. Es gibt welche, die wollen gar nicht hier drin sein und spielen was vor. [...] Was hier passiert, ist unfassbar, und ihr zeigt das offenbar nicht." Dabei nannte er zwar keine Namen, doch mit keinem anderen Kandidaten hatte Maurice so viel Beef wie mit Timur.

Gerade wegen der emotionalen Höhen und Tiefen dort musste Timur nach seinem Exit erst mal eine Verschnaufpause einlegen. Gegenüber Promiflash schilderte er: "Du baust schon eine emotionale Bindung zu diesem Camp und zu dem, was da passiert, auf. Da braucht man erst mal ein bisschen Abstand und auch seine Zeit." Mittlerweile hat er allerdings zu seinem normalen Rhythmus zurückgefunden und steht sogar wieder vor der Kamera für das ein oder andere Filmprojekt. Worauf genau sich seine Fans freuen dürfen, behielt er allerdings noch für sich.

RTL Maurice Dziwak und Timur Ülker, Dschungelcamper 2025

Instagram / timuruelker Timur Ülker, GZSZ-Schauspieler

